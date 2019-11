Maria De Filippi parla del libro di Giulia De Lellis, Le corne stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, e svela: “Me lo ha regalato ma non l’ho letto”

Maria De Filippi (che adesso è al centro delle polemiche per allievo della scuola di Amici) ha rilasciato un’intervista per il settimanale al FattoQuotidiano.it durante la quale ha parlato di diversi argomenti. Tra i tanti è arrivata a parlare di Giulia De Lellis.

La conduttrice di Uomini e Donne ha ammesso di non aver letto il libro, ‘Le corne stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’ che per molto tempo è stato oggetto di critiche: “Giulia me lo ha regalato ma non l’ho letto, c’ero quando gliel’hanno proposto perché mi ha chiesto cosa pensavo. Non è stupida, su di lei c’è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne. Che il libro abbia avuto successo ci sta, è conosciuta e la sua storia d’amore è stata molto vista in tv.”

Poi aggiunge: “Non deve far storcere il naso agli scrittori, pensano che per arrivare si sono fatti il mazzo e ora una ragazza di Uomini e Donne è in cima alla classifica con la storia delle sue corna. Chi va in libreria a comprare il libro di Giulia magari prima non ci andava, non avrebbe comprato un libro diverso e forse ora, dopo averlo letto, proverà con un altro.”

Maria De Filippi e la preferenza del Trono Over

Maria De Filippi, dopo aver esposto la sua opinione su Milly Carlucci e sulla diffida che le ha fatto, ha parlato anche dei programmi che conduce. La conduttrice ha affermato che secondo lei Amici Celebrities non abbia difficoltà a venir confermato per una seconda edizione.

Poi ha parlato di Uomini e Donne: “Io lo rivendico il fatto che faccio Uomini e Donne, se pensassi che quello che dicono è giusto smetterei di condurlo. La verità è che mi diverto con il trono over, per il trono classico pensano troppo a quello che accade sui social e si fanno condizionare perdendo naturalezza”.