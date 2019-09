Giulia De Lellis difende il suo libro

Giulia De Lellis con una storia Instagram difende la sua fatica letteraria e dichiara che non si tratta solamente di gossip: è la storia di un dolore molto profondo

Uscirà solo il 17 settembre ma sicuramente sarà un libro molto discusso: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, scritto da Giulia De Lellis in collaborazione con Stella Pulpo

Un libro che anche se non è ancora uscita fa già palare molto di se.

L’ex corteggiatrice e ora influencer ha infatti deciso di iniziare a pubblicare alcuni piccoli pezzi del libro. Parla della sua storia con Andrea Damante e del periodo nero che la giovane ha passato successivamente alla scoperta del tradimento dell’uomo che amava.

Una scoperta che Giulia ha fatto e che ha deciso di descrivere nel libro: “Le cornici si spezzano […] ma sento che non sono abbastanza appagata, vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi […] la PlayStation, la maledetta PlayStation! […] Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente […] provo un fremito di piacere […] prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli […] parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango”.

E poi ancora: “Altra novità: ho preso tre chili. Mi sto prendendo delle libertà che m’ero completamente […] carboidrati e la pigrizia. Oh, se sapesse […] una porzione intera di pasta, invece […] ai ferri con le verdure al vapore! Oh, se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado e il pane di segale, con la brioche alla marmellata. Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da settimane! Mi biasimerebbe come se fossi […] umano, uno scarto della civiltà […] invece sto da Dio”.

Giulia De Lellis si difende: non ha sfruttato la storia con Damante

Molte sono già le critiche verso il libro che Giulia ha deciso di scrivere. Sono tanti quelli che pensano che la De Lellis stia sfruttando la fine della sua storia con Damante per farci dei soldi. Ma è la stessa ex corteggiatrice a smentire con una storia Instagram in cui dichiara di non giudicare prima di leggere il libro.

Racconta poi come questo libro non voglia assolutamente mettere al centro una vicenda di gossip ma solo parlare del suo dolore, il dolore di un tradimento che può essere di un amore. O anche di un’amicizia ma dal quale poi anche se si tocca il fondo ci si riesce ad alzare.

Giulia dichiara di essere stanca delle persone che giudicano senza aver visto. E dice anche di non vedere l’ora dell’uscita in modo che tutti i suoi amici e le persone che la amano posso finalmente toccare con mano questo progetto in cui ha creduto moltissimo.

