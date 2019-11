Scopri come si comporta il tuo organismo se mangi i cachi ogni giorno.

I cachi sono dei frutti tipici delle regioni orientali e famosi per il loro sapore dolce, per la consistenza morbida e per le tante proprietà benefiche che li caratterizzano. Ricchi di vitamine e di sali minerali, sono un alimento prezioso, in grado di sostenere il sistema immunitario e di giovare i modi diversi all’organismo. Trattandosi di frutti tipicamente autunnali possono essere consumati per circa due tre mesi l’anno. Quando se ne ha modo, è quindi opportuno inserirli nella propria alimentazione anche ogni giorno perché i benefici non tarderanno ad arrivare.

Cachi: cosa succede se li mangi ogni giorno

I cachi sono dei frutti ricchi di proprietà benefiche e in grado di portare energia pronta da spendere all’organismo. Mangiarli ogni giorno nei pochi mesi dell’anno in cui si trovano, apporta quindi diversi benefici dei quali è sempre bene approfittare. Scopriamo quindi quali sono gli effetti dati dal consumo di almeno un caco al giorno (anche mezzo quando se ne trovano di grandi).

Si ha energia immediata da spendere durante il giorno

Il sistema immunitario si rafforza

Migliora l’assorbimento del ferro

Si ha un miglioramento a livello psico-fisico

Si regge meglio lo stress

L’organismo si reidrata

Il transito intestinale migliora

L’organismo si disinfiamma

Si eliminano scorie attraverso la diuresi

Il colesterolo si abbassa

I cachi sono dei frutti molto dolci, per questo motivo non serve mangiarne in grandi quantità. Quando il frutto è grande, mezzo caco può andare più che bene per poter godere dei vantaggi senza andare incontro ai possibili effetti collaterali dati dalla quantità di zucchero presente nel frutto.

Attenzione: Sempre per via della quantità di zuccheri presenti, i cachi sono sconsigliati a chi soffre di glicemia alta o ha problemi di diabete o nella gestione degli zuccheri. Anche se si è a dieta sarebbe meglio mangiarli con moderazione e sempre dopo aver chiesto il parere al proprio medico curante. Infine, per chi ha problemi di digestione o legati all’intestino (così come in caso di qualsiasi patologia in atto), prima di consumarli è sempre bene rivolgersi al medico.

