Ormai tutti sanno che gli agrumi sono dei frutti ricchi di vitamine, minerali e proprietà benefiche. La loro presenza nell’alimentazione di tutti i giorni fa si che si possa contare su un sistema immunitario più forte e sul miglioramento di alcune funzioni del nostro organismo. Ottimi da mangiare durante il giorno, gli agrumi sembrano dare il meglio di se quando vengono consumati al mattino. Oltre a dare un surplus di energia, aiutano infatti a fare il pieno di vitamine, rendono il ph del nostro organismo migliore e, tra le altre cose, aiutano a dimagrire.

Scopriamo quindi quali sono i vantaggi del bere una spremuta di agrumi al mattino, soprattuto in vista delle vacanze di Natale.

Spremuta di agrumi, perché consumarla fa bene

Arance, mandarini e pompelmi sono tra gli agrumi più utilizzati sia quando si vuole garantire al proprio organismo una salute più forte che quando si cerca di perdere peso. In vista delle vacanze di Natale e delle tante mangiate alle quali si va incontro, la spremuta di agrumi può garantire una perdita di peso grazie ad alcune proprietà racchiuse negli stessi e che garantiscono una maggiore diuresi, la presenza di fibre che fanno bene all’intestino, un metabolismo più veloce e l’effetto brucia grassi che ne consegue.

L’ideale è iniziare la giornata con una bella spremuta da bere fresca e appena realizzata e ovviamente senza zuccheri aggiunti. Ad essa si potrà unire un panino integrale con formaggio magro e avocado, un piccolo toast o, per chi non può proprio fare a meno della colazione dolce, una tazza di latte (preferibilmente di soia e senza zucchero) con cereali integrali. L’ideale è inserire sempre delle proteine magre e dei grassi buoni in modo da bilanciare la spremuta che, altrimenti, da sola, avrebbe un indice glicemico troppo alto riducendo così le possibilità di dimagrimento.

Tenuto conto di questo particolare e iniziando la giornata in questo modo ci si sentirà più energici e si riuscirà a dare una mano al proprio organismo, rendendo più efficiente la dieta che si sta seguendo o rendendo stabile il peso se è già quello forma. Un ottimo espediente per arrivare magre a Natale senza troppi sacrifici.

Attenzione: Gli agrumi hanno un’acidità tale che berli ogni mattina può rappresentare un problema per chi soffre di gastrite, ulcera o problemi simili. In caso di queste patologie o di altre, prima di inserire gli agrumi nella propria alimentazione è quindi consigliabile seguire il parere del proprio medico curante.

