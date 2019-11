Pranzo di Natale 2019 | i fritti che non possono mancare -VIDEO

Il pranzo di Natale è un momento molto piacevole passato come di tradizione in famiglia e sempre da tradizione ci sono delle portate che non possono mancare, come i fritti. Ecco le migliori ricette da non perdere.

Natale è un periodo magico in cui tutti gli schemi saltano, soprattutto quelli alimentari! Durante le giornate di festa ci si raduna in famiglia, e si gustano le pietanze tipiche della tradizione tra cui i fritti, che se non sono amici della linea, lo sono senza dubbio del palato, in tutte le versioni, sia salati che dolci.

Ecco per voi le migliori ricette di fritti, che non possono mancare per il pranzo di Natale 2019, ricette semplici ma che conquisteranno tutti al primo assaggio e che, in molti casi, riporteranno i pensieri ai natali del passato, quelli passati a casa della nonna!

Pranzo di Natale 2019 | i fritti vegetali

Il menu del pranzo di Natale dovrà essere gustoso e naturalmente contenere delle portate di fritti rigorosamente cucinati insieme e gustati non solo a tavola ma anche durante la preparazione. Ecco le migliori ricette di fritti vegetali.

