Gli involtini croccanti al salmone sono una gustosa alternativa per mangiare una delle portate tipici dei pranzi e delle cene natalizie. Provateli, non vi pentirete.

Il salmone affumicato è una delle pietanze più tipiche dei pranzi di Natale e del cenone di Capodanno. Questo tipo di pesce gustoso e semplice da preparare è entrato sempre più a far parte della nostra cucina. Inoltre sempre più spesso al supermercato lo possiamo trovare in offerta.

Con questo tipo di salmone possiamo preparare diverse ricette, dalla pasta al salmone ai crostini con il salmone affumicato al salmone marinato, condito con olio limone e sale. Quello che vi proponiamo oggi è una nuova ricetta semplice e che vi permetterà di gustare questo pesce in modo diverso.

Involtini croccanti di salmone, un antipasto tutto da gustare

Per prima cosa la ricetta è molto semplice da realizzare e quindi non sono richieste delle straordinarie capacità nel cucinare. Gli involtini croccanti di salmone presentati nei nostro pranzo o cena di Natale ci faranno fare un ottima figura.

Ingredienti:

salmone affumicato a fette

mascarpone

Philadelphia

lattuga

semi di sesamo

Preparazione:

Prendiamo una ciotola e mischiamo la Philadelphia insieme al mascarpone. Possiamo mescolarla semplicemente con u cucchiaio oppure possiamo se vogliamo ottenere un risultato più fluido usare il frullatore.

Prendiamo la lattuga e laviamola accuratamente, dopo di che tagliamola a listerelle. A questo punto prendiamo le nostre fette di salmone e tagliamole in modo uniforme in moda da poter formare dei rotoli.

Quindi prendiamo il nostro composto di mascarpone e Philadelphia che abbiamo fatto riposare per un po’ e spalmiamo la crema su ogni fetta. Dopo aver fatto questa operazione dovremo adagiare sopra ogni fetta di salmone la lattuga e a quel punto arrotoliamo il salmone su se stesso. A quel punto passiamo i nostri involtini sui semi di sesamo facendo attenzione che si attacchino bene.

A questo punto il nostro piatto è pronto, un antipasto semplice e gustoso che riuscirà a conquistare tutti. Se vogliamo una versione light di questo involtino usiamo solo la Philadelphia senza mascarpone.

