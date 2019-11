Pranzo di Natale 2019: le ricette con la pasta sfoglia -VIDEO

Le migliori ricette con la pasta sfoglia per il pranzo di Natale, tanti piatti dall’antipasto al dolce ricchi di gusto e fantasia che conquisteranno tutta la famiglia.

Il Natale rappresenta anche l’occasione di sperimentare tra i fornelli oltre a preparare con amore i piatti della tradizione che non possono mancare. La pasta sfoglia è una protagonista assoluta in cucina e permette di creare ricette uniche, ottime da gustare ma anche bellissime da presentare in tavola.

Abbiamo selezionato per voi alcune tra le migliori ricette con la pasta sfoglia perfette per il pranzo di Natale. Tanti piatti dall’antipasto al dolce che prenderanno vita in una nuvola di sfoglia che potrete trovare già pronta in qualsiasi banco frigo di un supermercato.

Pranzo di Natale 2019: gli antipasti con la pasta sfoglia

Un pranzo importante come quello di Natale non può non iniziare con uno o più antipasti, uno dei quali potrà essere preparato con la pasta sfoglia. Sono molte le ricette gustose come torte rustiche, rustici farciti, o tartine che potranno deliziare il palato dei vostri ospiti. Scoprite quelli che abbiamo selezionato per voi.

