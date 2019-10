Pranzo di Natale 2019: il menu completo della tradizione

Un menu completo per un pranzo di Natale tradizionale. Tante ricette dall’antipasto al contorno.

Il pranzo di Natale è alle porte e per questo vogliamo iniziare a regalarvi tante idee e ricette per rendere le riunioni familiari e i giorni di festa unici e indimenticabili, soprattutto dal punto di vista gastronomico. Tanti piatti dall’antipasto al contorno che attingono le loro radici nel passato e nella tradizione popolare del nostro paese. Delle video ricette semplici da seguire che vi indicheranno tutti gli ingredienti e i passaggi nella preparazione. In attesa delle feste natalizie potrai sgranocchiare qualche sano biscotto proteico con rachidi e avena!

Pranzo di Natale 2019: gli antipasti della tradizione

Un buon pranzo inizia sempre con un antipasto, magari accompagnato da delle bollicine che possano regalare l’occasione di un primo brindisi in compagnia. Abbiamo selezionato per voi 4 ricette di antipasti tradizionali che non possono mancare sulla tavola natalizia.

