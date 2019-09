Un primo piatto di pesce, ottimo e perfetto per chi ama la cucina sana ma non vuole rinunciare al gusto della pasta.

La pasta al salmone, uno dei primi piatti di pesce amato da grandi e piccini per il suo gusto e anche per la sua semplicità. Questo primo piatto però, nella sua versione classica, prevede l’utilizzo di molti grassi come il burro e la panna. Ecco per voi una versione light della pasta al salmone perfetta per gustare un primo piatto senza sensi di colpa.

Scopriamo come preparare la pasta al salome in versione light nel video tutorial!

Come preparare la pasta al salmone light, il video tutorial!

Per preparare la pasta al salmone light, avrete bisogno di:

300 grammi di pasta

300 grammi di salmone affumicato

150 grammi di ricotta fresca

150 ml di latte

1 bicchierino di brandy

1 cucchiaino di concentrato di pomodoro

sale quanto basta

pepe quanto basta

1 ciuffo di prezzemolo

1 cuchiaio di olio extravergine di oliva

Con questa ricetta della pasta al salmone light si ridurranno drasticamente i grassi, che saranno presenti ma sotto forma di ricotta e latte e olio di oliva. Il salmone che potrà essere utilizzato anche fresco o affumicato sarà il cuore del piatto. Non vi resta che seguire la video ricetta!

