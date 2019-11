Alla scoperta del property tester, il nuovo incarico proposto da HushHush – marketplace di servizi lussuosi – che dovrà testare appartamenti sfarzosi e scintillanti destinati a rappresentanti dell’alta società.

Ormai siamo tutti giudici di qualcosa, colpa o merito dei talent show che hanno plasmato la realtà: non si giudica più solo il talento abbinato alle varie e differenti forme di intrattenimento, ma si valuta ad ampio raggio qualsivoglia peculiarità. Dalla qualità dei ristoranti, Borghese docet, agli hotel: per quelli bisogna chiedere a Barbieri.

Icone glamour a parte, oggi è possibile prendere il loro posto: diventare giudici nel vero senso della parola, giurati della qualità in ogni forma e sostanza. L’idea è venuta, tra gli altri, ad HushHush – marketplace di servizi lussuosi – che apre le candidature per un lavoro specifico e ambitissimo: il property tester, consiste nel restare una settimana in residenze di lusso. Tutto ad altissimi livelli, per recensire la qualità delle singole offerte.

Property tester: 2000 euro a settimana per recensire appartamenti di lusso, HushHush seleziona candidati

Si può girare il mondo in residenze da favola, annotando pregi e difetti dei differenti luoghi, ed essere pagati 2000 sterline a settimana. Il solo impegno – si fa per dire – è godersela e annotare tutto su una specie di diario di bordo da cui poi si dovrà fare un sunto, per trarre una recensione adeguata. Il punto focale è fornire un feedback dettagliato ai costruttori e ideatori dei caseggiati e palazzi.

C’è soltanto l’imbarazzo della scelta, per questo, da quando sono state aperte le selezioni, i candidati non accennano ad arrestarsi. Ne verranno selezionati 5 in totale, massimo 10. La squadra di selezionatori accetterà nuove proposte finché non sarà raggiunto il numero adeguato di persone.

Inoltre la figura del tester si evolve, oltre agli alberghi e appartamenti di lusso, è possibile recensire eventi e manifestazioni dedicate. Ovviamente la retribuzione sale a seconda del contesto e delle specifiche richieste. Serve, in aggiunta alla passione per il viaggio e i diversi luoghi proposti, un elevato senso di responsabilità e giudizio. Motivo per cui le selezioni sono piuttosto rigide. Una volta presi, però, entrerete a far parte di un team esclusivo che avrà il potere di ristabilire i canoni del lusso e della mondanità. Se siete interessati, basta compilare l’apposito format presente sui canali ufficiali di HushHush.

