Dieta integrale per dimagrire in soli 3 giorni: menù completo

Dieta integrale per dimagrire in soli 3 giorni. Scopri il menù completo per perdere 2kg subito

Fonte: Istock photo

Tutte noi vogliamo avere un corpo perfetto: pancia piatta, le gambe snelle e niente maniglie dell’amore. Il rimedio ideale per eliminare il grasso addominale è quello di combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica. Inoltre ricordiamo quanto sia importante bere ogni giorno almeno due litri di acqua al giorno

Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi la dieta integrale che prevede principalmente il consumo di principale di cibi integrali e alimenti ricchi di fibre e cereali. Prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo e consigliamo di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta integrale: scopri il menù completo

La dieta integrale è ottima per perdere 2 chili in soli 3 giorni ed è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com. La dieta nasce in seguito ad uno studio realizzato della Harvard School of Public Health di Boston ma ora vediamo cosa è possibile consumare nell’arco di 3 giorni

Primo giorno: colazione con un vasetto di yogurt bianco, 25 g di fiocchi d’avena, 2-3 noci, una manciata di uvetta. Spuntino: una banana. Pranzo: 80 g di riso brillato con 50 g di gamberetti e zucchine, broccoli lessi, 1 mela. Merenda: uno yogurt bianco con una manciata di frutta secca. Cena: 120 g di petto di pollo alla pizzaiola, verdura alla griglia, 50 g di pane integrale.

Secondo giorno: colazione con 200 ml di latte parzialmente scremato, 30 g di fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di miele. Spuntino: un centrifugato con una mela, un pezzetto di zenzero e 1/2 carota. Pranzo: insalata con 50 g di orzo perlato, pomodori datterini e 100 g di mozzarella. Merenda: un te’ verde e un frutto fresco di stagione.Cena: 50 g di prosciutto crudo magro; verdure grigliate, 70 g di pane bianco.

Terzo giorno: colazione con un vasetto di yogurt bianco, 20 g di fiocchi d’avena, 2-3 noci. Spuntino: una spremuta di arancia.Pranzo: 80 g di riso brillato con asparagi e 20 g di formaggio fresco per mantecare. Merenda: una manciata di frutta secca. Cena: una frittata con champignons, insalata mista, 70 g di pane integrale.

Leggi anche

>>> Dieta chetogenica: per dimagrire 10 kg in 21 giorni: menù

>>> Dieta del kiwi, per perdere peso velocemente in 7 giorni: il menù

>>> Riso integrale: la dieta per dimagrire e diventare più belli

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI