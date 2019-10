Il regalo di nozze da aprire solo alla prima incomprensione, funziona

La zia regalò loro un dono di nozze da aprire solo in caso di incomprensioni. Lo aprirono nove anni dopo il matrimonio e quello che trovarono li aiutò davvero

Il matrimonio consente all’amore di dichiararsi, di celebrare e di essere condiviso con gioia e buon umore. La sua commemorazione dà forza all’impegno e il “sì” di fronte ai testimoni è sinonimo di sincerità e volontà di prendere un accordo a vita. Ma il matrimonio invita anche alle concessioni, al superamento, alle responsabilità, all’adattamento e talvolta i sacrifici sono fattori che invitano a superare le difficoltà che gli sposi potrebbero incontrare durante i loro anni di vita comune.

Proprio in previsione di eventuali difficoltà a questa coppia, una zia ha voluto fare un dono particolare con un messaggio, non meno insolito. La storia è stata trasmessa da HUFFPOST.

Un regalo di nozze come nessun altro

Quando il giorno del SI si avvicina, l’eccitazione degli sposi è al suo apice. Si sono impegnati tanto per l’organizzazione, gli inviti, la scelta della chiesa e del ristorante e tutto ciò che comporta un matrimonio. Anche gli ospiti, si preparano per questo giorno commemorativo che sperano sarà l’inizio di una vita meravigliosa per la giovane coppia. Inoltre, trovare il regalo perfetto è un passaggio cruciale. Il giorno del loro matrimonio, Kathy e Brendan Gunn sono stati sorpresi da un regalo sorprendente da parte di una loro zia.

Tra i doni ricevuti, gli sposi sono rimasti sorpresi dalla singolarità del dono di una zia. Su quest’ultimo, c’era scritto un messaggio:

“Non apritelo, fino al giorno del vostro primo grande disaccordo. Firmato, zia Alison “.

Da quel giorno, Katy e suo marito hanno tenuto da parte questo famoso regalo in una credenza e non l’hanno aperto. Nel corso del loro matrimonio hanno avuto dei bambini, frutto del loro amore e anche qualche controversia e discordia, ma niente di veramente serio. Sono passati 9 anni in cui hanno desistito ad aprire il dono, credendo che sarebbe stato meglio aspettare un motivo valido per farlo. Questo regalo è rimasto chiuso in un armadio dove è stato dimenticato per tutti questi anni.

Un giorno, pensando ad un regalo che dovevano fare per una coppia di amici, Katy e suo marito ricordarono la presenza del famoso regalo. Incuriositi da questo misterioso pacco, non hanno resistito alla tentazione di scoprirne il contenuto, anche se non avevano buone ragioni per farlo.

Una volta presa la decisione, l’hanno finalmente aperto e ciò che hanno trovato è stato incredibile. Il pacco conteneva due messaggi scritti a mano per Katy e Brandon, che accompagnano banconote, bicchieri di vino, un vaso e prodotti per il bagno.

Nei messaggi la zia chiedeva a Katy di usare i soldi per comprare una pizza e preparare un buon bagno con i prodotti offerti.

Mentre a Brandon, la zia chiese di usare i soldi per comprare una bottiglia di vino e fiori per sua moglie.

Il simbolo del famoso regalo

La zia attraverso questo dono, voleva che la coppia si riconciliasse dopo una grande discussione e non lasciasse che la discordia disperdesse ciò che avevano costruito per anni.

Katy e Brandon per anni non hanno aperto il dono perché temevano che “dopo averlo aperto, avrebbero potuto avere un motivo più valido per farlo “.

Attraverso questo dono e senza aprirlo, la coppia ha appreso che durante tutti gli anni vissuti insieme, la tolleranza, i compromessi e la pazienza, sono stati essenziali per rendere felice il matrimonio. Quindi, senza accorgersene in realtà, la coppia aveva rafforzato questa sacra unione, rendendo il loro amore, la loro forza e i compromessi, il loro pilastro per un matrimonio forte, protetto da ogni fragilità.

Hanno capito che il segreto di un buon matrimonio è semplicemente quello di essere l’uno un buon partner per l’altro, fare affidamento sull’ altro in caso di difficoltà, per attraversare le vicissitudini della vita.

I segreti di un matrimonio felice

Secondo la ricerca, il segreto di una felice unione potrebbe avere diversi significati. Alcuni attestano che la felicità di una coppia passa da quella della donna. Infatti, e secondo il Journal of Marriage and Family, quando la donna è soddisfatta nel suo matrimonio, rende felice anche suo marito, il che avrebbe un effetto positivo sulla loro vita di coppia.

Altre ricerche dimostrano che il successo di una coppia sta nel condividere momenti di intimità, come una cena da soli, di volta in volta. Questa condivisione renderebbe la coppia più complice e più unita.

Nonostante l’opinione degli esperti, è importante notare che per trovare felicità e amore duraturo all’interno della coppia, è importante trovare una via d’uscita dal risentimento e dallo straripamento, per condividere le preoccupazioni della vita quotidiana, per comunicare insieme, realizzare sogni in comune, avere momenti insieme, ma anche amare se stessi e pensare prima di tutto a se stessi.

