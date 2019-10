Fan di Dirty Dancing il vostro sogno è realtà. Il resort del film esiste veramente e con serate a tema, la camera di Baby per alloggiare e altro ancora.

Si trova a Pembroke, in Virginia, e non vicino a New York. Era stato scelto dal regista Emile Ardolino in virtù del suo esterno in pietra, delle cabine di legno e del lago nei dintorni che lo rendevano davvero il luogo perfetto per ricostruire le atmosfere del 1963, anno in cui è ambientata la storia che ha fatto sognare intere generazioni: Dirty Dancing.

La pellicola che racconta la romantica storia d’amore tra l’adolescente di buona famiglia Baby e lo spiantato ballerino Johnny è entrata nella storia del cinema: pur non essendo un film di eccezionale levatura ha infatti colpito diritto al cuore il pubblico di svariate generazioni, tutte fan accanite che sognano un amore come quello di Baby ma si accontentano anche di condividerne semplicemente la magica aurea.

Ora potranno farlo grazie a un semplice viaggio nella location che all’epoca ospitò le riprese, un luogo che all’epoca fu scelto anche perché economico e per quel fascino che conquisto gran parte della troupe, molti dei quali, durante le riprese, nel 1986, decisero di fermarsi lì.

Il resort è però ancora ad oggi attivo e, soprattutto, prenotatile!

Il resort di Dirty Dancing esiste veramente

Dormire nella camera di Baby, passeggiare tra le casupole dove la povera Penny veniva messa incinta dal cameriere Robbie rischiando quasi la morte dopo un aborto o persino sposarsi respirando tutto il romanticismo dei luoghi che videro sbocciare la romantica storia d’amore tra Baby e Johnny.

Il Mountain Lake Hotel, così si chiama in realtà quello che tutti i fan di Dirty Dancing conoscono come Kellerman Resort, offre un vero e tributo a 360 gradi al celebre film, regalando così ai fan della pellicola la straordinaria opportunità di respirare a pieno l’aria dei “balli proibiti”.

La struttura organizza a tale scopo anche serate a tema, con tanto di danze fino all’alba e immancabili cocomeri (i veri fan capiranno).

Il mitico film con protagonisti Patrick Swayze e Jennifer Grey potrà dunque avere delle nuove star: voi, da sempre fan di questo intramontabile classico del cinema.

