Mina appare sui social dopo anni di assenza dalle scene

La cantante Mina è apparsa sui social a sorpresa, dopo anni di assenza dalle scene.

Fonte: Image stock

È stata un’apparizione a sorpresa quella che la cantante Mina ha fatto ieri sui social, dove attraverso una foto un po’ insolita si è palesata sul web dopo anni di assenza dalle scene.

Sappiamo tutti, infatti, come la cantante sia letteralmente sparita dal 1978, riuscendo a schivare persino paparazzi e curiosi. Una scelta mai spiegata ma sempre portata avanti con estrema convinzione. Almeno fino a ieri, quando per la prima volta si è affacciata, seppur timidamente, sul profilo social della figlia Benedetta che ha deciso di mostrare una scena di vita quotidiana nel quale fare apparire anche la madre, seppur in modo non del tutto visibile.

Mina appare sui social. La foto diventa virale

La cantante Mina è tornata a far parlare di se, questa volta per una foto decisamente insolita e apparsa sul web nella giornata di ieri.

Sul profilo Instagram della figlia è infatti comparsa la cantante che, seppur di spalle e non visibile in volto, è riuscita a far centro, emozionando i suoi numerosi fan che non hanno perso l’occasione di commentare con cuori e parole cariche di emozione il suo “ritorno”.

Nella foto, Mina appare di spalle mentre in compagnia del ragazzo di Benedetta sembra intenta a guardare la tv. Una foto corredata da un commento semplice:

“Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani.”

Una semplice scena casalinga che ha però suscitato un certo interesse, tanto da raccogliere subito diversi commenti di fan della cantante che hanno palesato l’emozione data dal poter rivedere finalmente la loro artista preferita sul web. Inutile dire che sono stati in tanti a ringraziare per la piccola grande sorpresa, chiedendo a gran voce altre foto di Mina, anche sfocate o di spalle.

Una scelta che potrebbe essere presa sul serio e che apre tante ipotesi.

C’è già chi si chiede se questa prima foto non sia ad esempio un modo per entrare gradualmente sul web, dando così inizio ad una serie di apparizioni che potrebbero portare con il tempo anche ad una in tv. Un sogno, forse, ma che almeno per adesso ha acceso visibilmente la speranza dei fan.

