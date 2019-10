Keanu Reeves, uno degli attori più amati di Hollywood, pare aver finalmente trovato l’amore ed è una donna che già da anni vediamo al suo fianco: Alexandra Grant.

E’ stata presentata a lungo dall’attore canadese come la sua “best friend” ma Alexandra Grant non era “solo” la migliore amica di Keanu Reeves.

Dopo anni di complicità professionale, Keanu Reeves e Alexandra Grant sono ufficialmente una coppia anche nella vita privata.

Keanu Reeves e la fidanzata Alexandra Grant

Già lavorativamente uniti da tempo, Keanu Reeves e Alexandra Grant assieme hanno fondato una casa editrice specializzata in libri d’arte, pubblicando due volumi (Ode to Happiness e Shadows), curati da entrambi, nel 2011 e nel 2016 (la Grant come illustratrice e Keanu come uno degli autori).

I rumors così si sono fatti sempre più insistenti e da qualche mese sembrano aver raggiunto l’unanime consenso: Keanu Reeves e Alexandra Grant appaiono oramai inseparabili e, sebbene i due non si siano ufficialmente pronunciati, il fidanzamento viene oramai presentato come un’inattaccabile certezza.

Metà delle donne del Pianeta si strapperanno i capelli all’idea che l’uomo perfetto non è più sul mercato. Già perché Keanu Reeves sembra davvero troppo bello per essere vero.

Non siamo parlando solo del suo fascino mozzafiato ma di quella gentilezza e modestia che negli anni lo hanno fatto emergere nel marasma dell’egocentrismo del mondo di Hollywood.

Alexandra Grant deve aver ceduto al fascino dell’uomo con la barba (quello che, non a caso, la scienza identifica come partner migliore) e riporta così la gioia anche sentimentale nella vita dell’attore.

Già perché forse non tutti ricordano il passato non propriamente felice da cui quest’uomo straordinario proviene. Keanu era infatti solo un bambino, quando il papà se ne andò di casa e aveva appena tre anni quando la madre lo portò lontano dalla città natale, Beirut, per trasferirsi a Toronto. Qui i difficili anni della scuola in cui la dislessia lo fa bollare come “diverso”. Poi inizia la carriera, il successo e una nuova importante perdita: Keanu Reeves ha 23 anni quando muore River Phoenix, suo migliore amico conosciuto sul set del film Belli e dannati.

Non sarà proprio l’ultimo lutto importante nella vita dell’attore: è il 1999 quando la sua fidanzata, Jennifer Syme, si salva per miracolo dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale. La donna era però incinta di otto mesi è il bambino non sopravvive. Passeranno solo due anni prima che Jennifer si schianti con la sua auto e muoia sul colpo.

Ci è voluto del tempo ma ora l’amore torna nella vita di quest’uno che non ha mai perso fiducia nel bene e nell’umanità, cercando di aiutarla con tanti importanti progetti di beneficenza. Adesso il mondo sembra aver deciso di ricompensarlo.

