Bianca Guaccero, durante l’appuntamento di oggi di Detto Fatto, ha rimproverato Jonathan Kashanian per una battuta fatta su una signora del pubblico.

Detto Fatto è ormai una creatura di Bianca Guaccero. Questa, infatti, è la seconda edizione che vede l’attrice nelle vesti di padrona di casa.

Bianca ha messo tutta se stessa all’interno della trasmissione ed è pronta a difendere con le unghie e con i denti ogni singolo ingrediente del programma. Per questo motivo, non sorprende il suo rimprovero in diretta a Jonathan Kashanian che ha ironizzato su una signora del pubblico che si è scoperta essere una parente di Bianca Guaccero.

Detto Fatto: Jonathan rimproverato da Bianca Guaccero

Bianca Guaccero, durante la puntata di oggi di Detto Fatto, ha ospitato Jonathan Kashanian per la sua rubrica dedicata ai personaggi dello spettacolo più amati dal pubblico del pubblico schermo.

Jonathan, mentre esponeva i vari punti della rubrica, ha notato che una signora tra il pubblico rideva ad ogni sua affermazione. Anche quando da ridere c’era ben poco. Il tutor di Detto Fatto non ha mancato nel commentare la cosa, affermando che la signora Lucia del pubblico è stata pagata per ridere e per questo l’adora.

La battuta non è affatto piaciuta alla padrona di casa che ha subito ripreso Jonathan Kashanian. Bianca Guaccero gli ha fatto notare che la signora in questione è sua zia, per questo ride ad ogni cosa, pensando di farle un favore per l’andamento della trasmissione. “Quando sei giù di morale, la sua risata ti tira subito su” ha esclamato la conduttrice. “Sai, sembrava quasi che tu avessi detto qualcosa di intelligente, invece no”, ha aggiunto.

Bianca Guaccero ha rimproverato Jonathan molto probabilmente perché la sua frase potrebbe essere fraintesa dai telespettatori che, dalle sue parole, potrebbero capire che il pubblico in studio viene regolarmente stipendiato per prendere parte alla trasmissione.

Dopo l’addio di Caterina Balivo, Bianca ha preso in mano le redini del programma, difendendo il progetto in cui lavora. Tra l’altro, oltre al programma, la Guaccero sembra aver spostato la sua attenzione anche verso altri fronti. Di recente, si parla di un suo riavvicinamento a Nicola Ventola.

