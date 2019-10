Costantino della Gherardesca chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Costantino della Gherardesca è un conduttore radiofonico, conduttore televisivo e giornalista di 42 anni. Lui è nato il 29 gennaio 1977 a Roma sotto il segno dell’Acquario, è alto 189 centimetri e pesa circa 88 kg. Porta il cognome di sua madre solo perché suo padre lo riconobbe solo cinque anni dopo la sua nascita. Ha un fratello che ha definito come il suo opposto: razionale e con sei figli.

Dopo aver conseguito il diploma decide di proseguire gli studi e quindi vola in Inghilterra dove si laurea in filosofia presso il prestigioso King’s College di Londra: in seguito inizia subito a lavorare per guadagnarsi da vivere.

Il 42enne ha ammesso di soffrire di ansie e problemi psichiatrici, tra cui DAG (Disturbo d’Ansia Generalizzata), attacchi di panico e agorafobia, che tiene sotto controllo grazie ai farmaci. Tutto ciò è stato causato da un lungo periodo, dai 15 ai 23 anni, durante il quale fa uso di droghe e di conseguenza entra ed esce da ospedali e centri di recupero.

Ama molto viaggiare e il suo sogno è quello di “diventare una colonna della tv e macinare contratti milionari come Paolo Bonolis o Gerry Scotti. Ma non voglio stare in tv in eterno: sogno di andare in pensione presto e di godermi la vita sulla costa atlantica curando il mio giardino.”

Costantino della Gherardesca: Instagram

Costantino della Gherardesca è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 199mila persone e conta oltre 1000 post. Ama condividere principalmente selfie, video, scatti insieme a colleghi di lavoro o che riguardano la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 42enne ha un profilo attivo anche su Facebook, qui ama condividere principalmente selfie e foto insieme ai suoi amici. Conta 321mila followers e potete trovare il suo profilo qui. Mentre su Twitter è seguito da 289mila followers e conta oltre 14 mila tweet, il suo account ufficiale è questo.

Costantino della Gherardesca: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Costantino della Gherardesca sappiamo che dichiaratamente omosessuale. Ha fatto coming out a 18 anni, raccontando tutto a sua madre mentre si trovavano su un taxi. La sua famiglia, molto aperta, non ha creato problemi ma essi non sono tardati ad arrivare. Infatti quando era in collegio è stato schernito e vittima di atteggiamento omofobi. Costantino ha raccontato che anche a livello lavorativo questo aspetto lo ha penalizzato: “Mi ha penalizzato, ma chi se ne frega. Non mi piace la mancanza di coraggio, credo nel karma e i codardi mi fanno orrore.

Costantino Della Gherardesca non ha figli e ai microfoni del portale Gay.it ha dichiarato: “Sicuramente ho pochissimo tempo da dedicare all’amore. Bisogna lavorare per l’amore. Bisogna mettersi d’impegno, perseverare e, per il momento, preferisco concentrare le mie energie e lavorare per i soldi. Viviamo in una società estremamente veloce e competitiva, mica in una comune agricola”.

Costantino della Gherardesca: la perdita di peso

Negli anni, anche l’immagine di Costantino Della Gherardesca è cambiata infatti è dimagrito moltissimo passando dai 139 agli 88 chili: è dimagrito 25 chili.

Ai microfoni del settimanale Diva e Donna, in un’intervista, ha spiegato: “Smettere di fumare è l’unico vizio che mi è rimasto. Dovrei dimagrire altri 7 chili perché ho un problema di apnea improvvisa che mi prende nel sonno. Per risolverla dovrei fare un’operazione terribile che non ho il tempo di fare. Praticamente mi devono spaccare la mascella e spostare un po’ in avanti la mandibola. Una roba orribile a raccontarla, mi smontano la testa, ma non si vedrà nulla dopo. Prima o poi devo farlo perché il mio problema più avanti potrebbe portare a ictus e altri problemi”.

Costantino della Gherardesca: problemi di droga

Costantino ha sempre dichiarato di essere stato un bambino problematico e con disturbi legati all’ansia e al cibo. E come detto in precedenza, quando era molto giovane ha iniziato a fare uso di farmaci e droghe ma di essere fortunatamente uscito da queste dipendenze.

In un’intervista per A Vanity Fair ha detto: “Il periodo peggiore cominciò a 14 quando mi trasferirono in un collegio di destra, molto severo, in Inghilterra. Capirono subito che ero omosessuale e mi punivano continuamente. Una volta mi fecero correre nella neve fino a “ustionarmi” le piante dei piedi. Per fortuna la presi di petto. Scappavo a Parigi da amici e lì ne facevamo di cotte e di crude: droga, acidi. E ho continuato anche quando, due anni dopo, mi hanno trasferito in un altro collegio, molto di sinistra. Ci si droga per anestetizzarsi. La verità è che fai casini terribili”.

Costantino della Gherardesca: carriera

Costantino della Gherardesca inizia a lavorare subito dopo aver terminato gli studi per guadagnarsi da vivere. Appare per la prima volta in tv nel 2001 quando Piero Chiambretti lo invita a partecipare alla trasmissione Chiambretti c’è. Mentre l’anno successivo cura la rubrica “Bile blu” sul quotidiano “L’Indipendente” e contemporanee inizia a collaborare con Dagospia.

Nel 2006 appare a Colorado Cafè e nel 2007 nel 2007 presenta la nona edizione del Friendly Versilia. Dal 2008 è autore della rubrica “Alternative Tv” per Rolling Stone e nel 2009 torna al fianco di Piero Chiambretti per lo show Chiambretti Night. Nel 2012 partecipa alla prima edizione Pechino Express mentre l’anno successivo ne diventa autore e conduttore, grazie al programma ottiene molta visibilità e successo.

Dal 2017 è opinionista in Sbandati e nel 2018 conduce The Voice Of Italy. Su questa esperienza ha fermato: “Ho accettato perché me lo ha chiesto il direttore di rete Andrea Fabiano, di cui mi fido molto, anche umanamente. È una persona stranamente carina, buona e positiva per essere uno che lavora nell’ambiente televisivo. Se non me l’avesse chiesto lui non so come sarebbe andata”.

Lavora anche come conduttore radiofonico per Rai Radio 2 e nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione a Celebrity Hunted.

