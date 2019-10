Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno passato un weekend romantico a Venezia e all’anulare di entrambi c’è un anello. Forse è un segnale.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sposano? Nessun annuncio ufficiale e nemmeno una pubblicazione. Ma intanto la coppia, per festeggiare i primi sei anni insieme, nel weekend ha passato una giornata romantica a Venezia. Insieme a loro anche i paparazzi della rivista ‘Chi’ che li hanno sorpresi a spasso per le calli e i musei.

Per una volta da soli, senza i figli (messi insieme sono in tutto quattro), Gigi e Ilaria hanno fatto gli sposini. E c’è una immagine in particolare che colpisce: mentre sono seduti al tavolo del ristorante mettono in mostra anche due fedine. Simbolo del loro amore o qualcosa che sa di promessa eterna? Lo dirà solo il tempo ma intanto i fans della coppia sperano.

