Al Bano e Romina Power, annuncio shock: “Mai più insieme”

Nell’ultima intervista al settimanale ‘Nuovo’. Romina Power svela una verità scomoda. Ma parla della vita privata o del palco?

Al Bano e Romina Power, è tutto finito? Una notizia sconvolgente per i fans della coppia, per ora soltanto canora anche se molti hanno sperato di rivederli per sempre insieme. E invece forse anche questo sogno è destinato a finire.

La rivelazione è arrivata per bocca di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale ‘Nuovo’. Tra le esclusive della rivista in questi giorni in edicola c’è proprio un’intervista alla cantante di origine americana. Solita,mente lei è molto riservata sulla sua vita privata e non si è mai sbilanciata troppo. Nemmeno quando è stata ospite dall’amica Mara Venier, che l’ha avuta come ospite anche nella prima puntata di ‘Domenica In’ qualche settimana fa.

Invece nell’intervista a ‘Nuovo’ fa una rivelazione clamorosa. Almeno è quello che sostiene Signoretti che a Mattino Cinque ha gelato tutti: “Al Bano e Romina insieme non li vederete più”. Ma cosa significano queste parole? Ovviamente il giornalista non ha approfondito, lo sapremo direttamente dalle parole di Romina. Però qualcosa in più l’ha comunque detta: “Romina di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta”.

L’addio della coppia sarà legato solo al piano lavorativo, nel senso che il loro tour mondiale è da considerarsi finito per sempre? Oppure come temono in tanti il riavvicinamento del cantante di Cellino a Loredana Lecciso significa qualcosa in più?

Al Bano e Romina, ecco cosa ne pensa il cantante di Cellino

Di recente, intervistato dal settimanale ‘Oggi’, Al Bano aveva spiegato cosa prova veramente e con chi vuole restare: “Se sono innamorato? Certamente sì…”, aveva detto. Poi però aveva puntualizzato: “Dei mei figli, della vita e di mia mamma che è una splendida ragazza di 96 anni”.

Con Romina si sono ritrovati dopo aver preso strade diverse dal 1999 in avanti. I loro fans sognano di rivederli insieme anche nella vita di tutti i giorni e non solo sul palco. Lui aveva risposto così: “Cantare con Romina mi piace ancora perché tutto è rimasto come un tempo. Il tempo della felicità si è fermato, c’è la stessa emozione, lo stesso divertimento, la stessa voglia di giocare”.

Quindi si può riallacciare il filo? Lui a questa domanda glissa e parla degli impegni lavorativi: «Non ci penso a Sanremo. Però mai dire mai… Lo deve decidere anche Romina. Lei non ama molto il Festival. O meglio, non ama le gare canore. Ha una formazione americana e non capisce la gara tra canzoni. A me la gara invece dà i brividi. Mi piace quando l’adrenalina comincia a salire”. Pare però che ci sai già un brano che per loro ha scritto Cristiano Malgioglio. E allora sperare non costa nulla.

