Sei posizioni del sonno che rivelano la tua personalità e riflettono la salute

Sapevi che la tua posizione per dormire potrebbe dirti molto sulla tua personalità? Sarai sorpreso di sapere quanto sia sorprendente la tua descrizione

È bello addormentarsi in un letto comodo e dare libero sfogo ai nostri sogni ad occhi aperti e godere di un’intensa sensazione di benessere. In attesa della visita di Morfeo, abbiamo tutti una posizione preferita. Fetale, come un soldato, sono tante le posture in cui possiamo abbandonarci ai nostri sogni più profondi. Scopri di più nel nostro punto psiche.

Queste sei posizioni per dormire rivelano la tua personalità e influiscono sulla tua salute

Il linguaggio non verbale può essere alla base di molte interpretazioni. E il sonno è l’esempio più sorprendente perché quando ci addormentiamo, siamo vulnerabili lasciando andare il flusso infinito di pensieri. La tua posizione per dormire può rivelare cose belle della tua personalità. Scopri i vantaggi e gli svantaggi di queste posture, rivelate dal professor Chris Idzikowski, direttore del Servizio di valutazione del sonno e consulente nel Regno Unito.

1-La posizione fetale

Questa è la posizione più popolare. E per una buona ragione, questa postura porta conforto al suo apice poiché è così che eravamo nella nostra infanzia, nell’accogliente ventre di nostra madre. Per dormire bene, devi solo raggomitolarti su un lato.

Se questa è la tua posizione preferita, sicuramente sei una persona acuta. Gentile e sensibile, reagisci agli stimoli della vita quotidiana. Per sentirti legittimo in un ambiente, hai bisogno di tempo per adattarti. Originale e idealista, non hai paura di condividere idee fuori dai sentieri battuti. Vieni spesso criticato per essere distratto, ma è la tua fantasticheria costante che ti permette di ottenere nuove idee in un mondo in costante cambiamento.

Pro e contro:

Questa posizione è comoda e offre un senso di calma. Tuttavia, fai attenzione a non dormire sul lato sinistro perché questa posizione potrebbe inavvertitamente esercitare pressione sul fegato, sullo stomaco o sui polmoni.

2-La posizione della caduta libera

Questa postura consiste nel sdraiarsi a pancia in giù, le braccia che reggono il cuscino, la testa verso il materasso. Se questa è la tua posizione preferita, è probabile che tu sia estroverso. Socievole e giocoso, sei costantemente alla ricerca di nuove avventure. Non ci si abitua a un’esistenza noiosa e di routine. Ti impegni a condividere i tuoi valori e ad esercitare una professione per migliorare la condizione umana. Uscire dalla tua zona di comfort ti dà la sensazione di eccitazione necessaria per la tua felicità.

Pro e contro:

Questa postura del sonno è particolarmente raccomandata per coloro che soffrono di disturbi digestivi.

3-La posizione del cane del fucile

Questa posizione consiste nel dormire di lato, le braccia lungo il corpo.

Se questa è la tua posizione ideale per dormire, sei una persona sincera. Dai costantemente il beneficio del dubbio alle persone che attraversano il tuo cammino. Anche se sei deluso, apri il cuore a nuove relazioni umane e ne arricchisci la complessità. Appassionato di idealismo e valori, hai un cuore per condividere idee basate sull’altruismo. Il tuo traboccante ottimismo irradia l’ambiente circostante con felicità.

Pro e contro:

Questa posizione è particolarmente raccomandata per le persone che soffrono di mal di schiena perché raddrizza la colonna vertebrale.

4-Il sognatore

Per addormentarsi in questa posizione, sdraiati semplicemente sul lato, con entrambe le braccia estese al lato.

Se questa è la tua posizione preferita, sei una persona aperta al cambiamento e all’avventura. Il tuo temperamento di leadership ti spinge a federare gli altri nella realizzazione di una visione comune. Tuttavia, i tuoi costanti dubbi sulle tue abilità possono essere alla base del comportamento di auto-sabotaggio.

Pro e contro:

Questa posizione è ideale per prevenire il reflusso acido e gli attacchi di apnea notturna.

5-La posizione del soldato

Questa posizione consiste nel giacere sulla schiena, le braccia lungo il corpo.

Se tendi ad addormentarti in questo modo, è molto probabile che tu sia molto razionale. Il tuo lato taciturno può impressionare ma sei fondamentalmente cerebrale. Più nel pensiero che nell’azione, hai a cuore stabilire strategie ben fatte senza mai lasciare spazio ai dubbi. La tua natura calma ti rende incline a sopportare pressioni e responsabilità costanti.

Pro e contro:

Questa posizione è quella preferita dalle persone che russano abitualmente.

6-La posizione delle stelle marine

Questa posizione consiste nel giacere sulla schiena con le braccia sollevate e le gambe divaricate.

Se questa è la tua posizione preferita per dormire, è probabile che tu sia un grande amico. Con un impressionante senso di ascolto, sei disponibile in qualsiasi circostanza. La tua lealtà non ha eguali e non puoi sopportare il tradimento.

Pro e contro:

Questa postura può far russare.

