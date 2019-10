Test personalità: la forma del nostro naso ci può dire molto sulla nostra personalità. Confronta il tuo con questa immagine e scopri cosa rivela su di te!

Ogni parte del corpo del nostro corpo definisce anche una parte del nostro carattere e quindi della nostra personalità. Ne è un esempio la forma del nostro mento.

Secondo una ricerca esistono circa tantissime forme di mento diverse.

Per questa ragione oggi abbiamo deciso di proporti questo semplice test per svelare qualcosa in più della tua personalità. Come fare il test? Facilissimo bisogna ritagliarsi qualche minuto, rispondere a una semplice domanda domanda e scoprire cosa rivela su di te e sulla tua personalità

Test personalità: ecco cosa dice di te la forma del tuo mento

Mento quadrato

Se hai il mento quadrato questo sta ad indicare che siete persone testarde e molto pignole. Spesso siete aggressivi, un atteggiamento che adottate per nascondere i vostri veri sentimenti. Quando dovere dire qualcosa spesso usate e dosate le parole nel modo sbagliato inoltre siete orgogliosi e attenti all’opinione che gli altri hanno di te.

Mento stretto

Se il tuo mento stretto significa che sei una persone molto intelligente. Ma non è tutto ora quello che luccica infatti avete anche molti difetti, come l’essere nevrotici e critici.

Mento sporgente

Se il tuo mento è sporgente (di profilo), questo sta ad indicare che siete persone sicure di voi. Siete dei grande lavoratori ma avete anche dei difetti. Infatti non amate esprimere i vostri sentimenti e non vi fidate molto del prossimo.

Mento arrotondato

Se hai il mento quadrato significa che sei una persona molto emotiva. Le emozioni sono il fulcro essenziale della tua vita.. per non parlare dell’ottimismo. Questo aspetto del vostro carattere vi permette di essere circondato amici speciali e fidati.

Mento allungato

Se il mento tuo mento è allungato questo sta ad indicare che siete delle persone leali, molto socievoli e estroversi. Amo essere circondato da tutta la tua famiglia e fare baldoria.

Mento basso

Se hai il mento basso vuol dire che sei una persona molto socievole, amate e estremante fortunate. Purtroppo, però, non vi fidate per niente e questo vi spinge a prendere decisioni sbagliate.

