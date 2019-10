Gli psicologi rivelano quali sono le 8 frasi più nocive che diciamo spesso ai bambini e cosa invece dovremmo dire al loro posto

Attenzione al potere delle parole! Sentiamo dire molto spesso questa frase eppure spesso molte persone non ne comprendono il significato. Le parole hanno un impatto enorme sulla nostra vita. Potrebbero non essere in grado di cambiare la realtà, ma possono sicuramente cambiare la nostra percezione di essa, che alla fine ha lo stesso impatto su di noi. Un noto scrittore francese, Bruno Tessarech illustra perfettamente questa causalità attraverso queste parole: “Non sono gli uomini, né le passioni, ancora meno le idee a guidare il mondo. Ma le parole, nient’altro che parole. “. Il modo in cui le usiamo può quindi influenzare profondamente gli altri, specialmente quando si tratta di un bambino.

Possiamo inconsapevolmente ferire i nostri figli attraverso le parole che diciamo loro, pertanto, la pressione che esercitiamo su di loro come genitori può impedire loro di sviluppare la loro autostima. Interiorizzano le nostre parole e le assimilano, il che finisce per alterare il loro sviluppo.

8 Frasi che non dovresti mai dire ai tuoi figli

1) Sono orgoglioso di te

Esprimere orgoglio come genitore può sembrare banale. Tuttavia, quando lodi tuo figlio per il minimo risultato, la lode perde il suo significato. D’altra parte, sarebbe meglio incoraggiarli lodando le cose specifiche per i loro risultati. Dirgli per esempio che siamo orgogliosi del lavoro che hanno fatto fa capire loro l’importanza dell’autosoddisfazione.

2) Lo dirò a tuo padre/ tua madre



Minacciare di lamentarsi con il partner scredita completamente la tua autorità. Inoltre, aspettare che l’altro genitore torni a casa per risolvere un conflitto non è astuto. Oltre a spingere il coniuge a fare la parte del “cattivo”, disturbi il tuo bambino perché potrebbe sentirsi ingannato più tardi. Invece, cerca di fargli capire con calma perché sei arrabbiato.

3) Com’è andata la tua giornata?

Chiedere a tuo figlio come è stata la sua giornata è una vaga domanda a cui lui o lei potrebbe anche rispondere evasivamente. Invece, chiedigli di raccontarti i dettagli della sua giornata e gli eventi che ha goduto. Ciò porterà a risposte più lunghe e dettagliate. Ad esempio: “quale è stata la cosa più bella che ti è successa oggi?”

4) Non ti darò il dolce se non finisci il tuo piatto

Minacciando tuo figlio che non avrà il dessert fino a quando non avrà finito il pasto, dai ragione alla repulsione che il tuo bambino può avere nei confronti del suo piatto. Invece, cerca di introdurre la cosa come segue: “Mangeremo prima la zuppa gustosa, poi un buon dolce”. In questo modo, fai capire a tuo figlio che entrambi sono gustosi e che devi solo mangiarli in ordine.

5) Sbrigati!

Quando inciti tuo figlio a sbrigarsi, aumenti il ​​suo livello di stress. Invece, diffondi il messaggio in un modo più giocoso coinvolgendolo un pò di più. Sarai quindi in grado di dirgli che ti preparerai insieme a lui e che lo farai rapidamente altrimenti arriverete in ritardo.

6) Lasciami in pace

Se rifiuti costantemente tuo figlio, finirà per credere che non ha senso venire da te per chiedere aiuto o consigli. Sei un genitore, ma sei anche umano! È ovvio che sei spesso occupato e non puoi sempre essere paziente con tuo figlio. Tuttavia, è importante assicurarsi di supportarlo il più possibile e dargli tutta l’attenzione di cui ha bisogno.

7) Dovresti vergognarti

Un bambino è troppo giovane per capire davvero cos’è la vergogna. Il tono con cui dici questa frase sconvolge tuo figlio senza comprenderne veramente il significato. Cerca di spiegargli cosa c’è che non va nel suo comportamento e quanto sia importante evitare di ripetere la stessa cosa.

8) Smettila di piangere!

Il pianto è un modo per il tuo bambino di esprimere il suo disagio. Dicendo “Non piangere” minimizzi il suo dolore e non tieni conto dei tuoi sentimenti. Incoraggiatelo a spiegare a parole ciò che lo fa piangere per trovare una soluzione.

