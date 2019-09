Temptation Island Vip: “a letto insieme”. Accade l’impensabile

Temptation Island Vip 2019: una fidanzata e un tentatore a letto insieme. Le immagini vengono mostrate al fidanzato: rottura in arrivo?

La quarta puntata di Temptation Island Vip 2019 si preannuncia bollente, soprattutto per Gabriele Franco, il figlio di Pippo Franco che vedrà la fidanzata Silvia Tirado in atteggiamenti piuttosto intimi con il tentatore Valerio. Nelle immagini pubblicate dalla pagina ufficiale del programma condotto da Alessia Marcuzzi, infatti, Silvia e Valerio sono molto vicini.

Temptation Island Vip 2019: Silvia Tirado in intimità con il tentatore Valerio, la reazione del fidanzato Gabriele Franco

Gabriele Franco e Silvia Tirado sono sbarcati nel villaggio di Temptation Island Vip 2019, ma la crisi li ha giò travolti. Dopo la rottura tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, anche la coppia formata da Gabriele e Silvia si romperà? Le anticipazioni non promettono nulla di buono. Silvia, infatti, nel villaggio delle fidanzate, si lascerà andare e sarà sempre più vicina al tentatore Valerio scatenando anche la reazione di Anna Pettinelli che si chiede quale possa essere la reazione del fidanzato Gabriele.

Oltre a Serena Enardu e Pago, sempre più in crisi, anche la coppia formata da Chiara e Simone non sta attraversando un momento sereno. Secondo le anticipazioni che ha fatto trapelare Alessia Marcuzzi al termine della scorsa puntata, questa sera, Chiara e Simone potrebbero mettere fine alla loro relazione. Una decisione che dovrebbe arrivare da Chiara che, sin dai primi giorni di permanenza nel villaggio di Temptation, ha mostrato insofferenza per la sua storia d’amore contrariamente a Simone che ha più volte ribadito di essere molto innamorato e di voler sposare la fidanzata.

