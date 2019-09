I legumi contengono molte vitamine e sono ricchi di fibre. Essenziale è capire come cucinarli e con quali cibi abbinarli.

In segreto nella dieta per la pancia piatta? Facile, è nei legumi. A torto spesso sono trascurati perché pensiamo che le verdure adatte ad una dieta dimagrante siano solo insalate, pomodori, melanzane o zucchine. Invece i legumi sono essenziali, soprattutto per quelle donne che, avvicinandosi all’estate, vogliano raggiungere in fretta l’obiettivo della pancia piatta.

Invece diversi studi e ricerche mediche negli ultimi anni hanno promosso alimenti come fagioli, lenticchie, ceci e piselli. Il motivo? Contengono proteine più digeribili di quelle animali e quindi rappresentano un valido sostituto della carne soprattutto per quelli che siano vegetariani. Inoltre sono ricchi di ferro e hanno grosse proprietà antiossidanti e antitumorali.

Dieta per la pancia piatta, questi i legumi essenziali

Sono molti i legumi indicati nella dieta per la pancia piatta. In particolare i fagioli sono ricchi di vitamine A, B, C ed E, contengono sali minerali e la lecitina che impedisce l’accumulo di grasso nel sangue. Quindi sono particolarmente indicati per aiutare l’apparato cardiocircolatorio e per ridurre il peso. E non dobbiamo avere paura che gonfino la pancia: se e consumati in quantità giuste e con i giusti abbinamenti, non ovviamente con carni grasse, sono efficacissimi.



Invece le lenticchie sono essenziali per il nostro metabolismo perché ricche di fibre, vitamine, sali minerali e antiossidanti. Sono quindi ideali per chi soffre di cali di ferro, ma anche per combattere la depressione, tenere sotto controllo il colesterolo e depurare l’intestino, oltre che combattere l’arteriosclerosi. Quindi bisogna cercare di consumarle non solo nei periodi delle festa, ma tutto l’anno.

O ancora, i ceci sono pur contenendo molte calorie hanno numerose proprietà nutritive. Contengono ferro, magnesio, vitamine e fibre e possono essere utilizzati per numerose minestre, ma anche per altri piatti. Infine piselli, ma anche fave e soia risulteranno determinanti. I piselli contengono un alto livello di sali minerali, vitamine e fibre. La soia aiuta a prevenire i tumori, tiene bassi i livelli della glicemia ed è un valido sostenitore ormonale durante il ciclo. Infine le fave aiutano a tenere attivo l’apparato gastrointestinale, favorendo la pulizia e la regolarità dell’intestino.

