Giulia Salemi: “ho sofferto per amore, ma non parlo di Francesco Monte”

Giulia Salemi si racconta in una lunga intervista tra il dolore per la fine dell’amore con Francesco Monte e la sua rinascita personale.

Giulia Salemi rompe il silenzio e dopo la fine della storia d’amore con Francesco Monte si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Spy raccontando la sua rinascita dopo le ultime sofferenze d’amore.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Giulia Salemi, la nuova vita dopo Francesco Monte: “sono cambiata, ora sono più donna”

Giulia Salemi ha sofferto per amore, ma nell’intervista rilasciata al settimanale Spy preferisce non parlare di Francesco Monte oggi fidanzato con Isabella, ma della sua rinascita. “Sono cambiata di testa, sono più donna, ho imparato a valorizzarmi e, grazie ai social, sto realizzando tanti sogni anche se resto la ragazza di Piacenza sbarcata a Milano senza soldi, senza il fisico da modella, ma con uno zaino pieno di sogni e tanta determinazione”.

Anche la percezione del pubblico nei suoi confronti è cambiata: “Prima del Grande fratello vip le persone mi conoscevano o per Venezia, quando mi presentai sulla passerella della Mostra del Cinema con un vestito troppo osé, o per il personaggio che interpretavo in tv, dove in 5 minuti non puoi raccontare chi sei, ma devi essere divertente e ironica. Mi mostravo naïf e svampita, fra il “ci sei” e il “ci fai””.

Potrebbe interessarti anche—>GF Vip, Giulia Salemi emozionata davanti ad un video della sua fan

Sulla sofferenza provata per la fine delle sue relazioni: “Le pene d’amore hanno influito, a giugno è successo qualcosa che mi ha fatto soffrire, sono molto dimagrita e poi ho iniziato a curarmi e a valorizzare di più il mio corpo, a fare palestra. Ma non sono l’emblema della magrezza, resto una ragazza formosa che deve cercare il look giusto per nascondere i difetti e valorizzare i pregi. Sono cambiata più dentro che fuori». «Oggi sono a posto con me stessa, resto insicura, ma non voglio più farmi dire dagli altri che non sono abbastanza bella o non valgo abbastanza, adesso sono io il mio metro di giudizio”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI