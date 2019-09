USDish.com sta cercando persone, negli Stati Uniti, disposte a vedere 13 film tratti dalle opere di Stephen King. La maratona audiovisiva sarà retribuita 1300 dollari: è possibile candidarsi entro e non oltre il 15 ottobre.

“Neanche se mi pagano”, quante volte l’abbiamo sentito dire distrattamente da qualcuno all’uscita del trailer di un film: “Assolutamente, non torno in sala a vederlo”. Magari proprio noi stessi l’abbiamo urlato in vista del ritorno al cinema di quel grande regista e sceneggiatore tanto atteso.

Ebbene, c’è qualcuno, invece, che è disposto a pagare gli utenti affinché vedano i film di un determinato autore: la firma, per così dire, in questione è quella di Stephen King. USDish.com, infatti, è alla ricerca di persone disposte a vedere 13 pellicole scritte e ideate dallo sceneggiatore statunitense. L’idea di base è incentrare un percorso di studio emozionale, basato sulla visione di capolavori horror: l’impiego di chi vorrà partecipare, dovendo redigere una sorta di diario che descriva dettagliatamente gli stati d’animo prima, durante e dopo ogni visione, sarà retribuito 1300 dollari.

Maratona di film horror: l’esperimento sociale basato sui lavori di Stephen King

In dotazione sarà fornito uno speciale kit da adoperare nel corso delle singole visioni, dotato di coperta, snack, una carta regalo Amazon e un Fitbit per tracciare i battiti del cuore mentre passeranno le scene con il tasso di terrore più elevato. Chi sarà coinvolto dovrà scrivere tutto nel dettaglio: scene preferite, reazioni, suggestioni, persino i commenti degli amici che saranno eventualmente coinvolti in questo esperimento sociale.

Il diario di viaggio – se così vogliamo definirlo – potrà esser tenuto anche via social, taggando la pagina del sito in questione. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre negli States, si consiglia – come specifica il sito – di non vedere o (ri)vedere prima l’elenco di film poiché una preparazione “involontaria” all’evento potrebbe filtrare le emozioni. Quel che deve emergere, invece, è proprio la spontaneità di chi vede i lavori di King per la prima volta o si ritrova a vederli dopo parecchio tempo dall’uscita in sala. Ecco l’elenco dei capolavori horror da tenere in considerazione:

1. Carrie, lo sguardo di Satana



2. Grano rosso sangue



3. Christine



4. Creepshow



5. Cujo



6. L’acchiappasogni



7. It



8. The mist



9. Cimitero vivente



10. Le notti di Salem



11. Shining



12. L’occhio del male



13. La zona morta



