Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati: il settimanale Spy svea il motivo che ha portato ‘ex tronista a chiudere la storia.

Francesco Monte e Giulia Saemi si sono lasciati, ma qual è il vero motivo della rottura? A svelare la verità sui motivi che hanno portato alla decisione di chiudere definitivamente la storia iniziata nella casa del Grande Fratello Vip è il settimanale Spy. Nel giorno in cui Giulia Salemi è tornata sui social con un messaggio che sta preoccupando i fans, il noto magazine di gossip svela tutta la verità sulla fine dell’amore che ha fatto sognare i fans.

Francesco Monte: ecco perchè ha lasciato Giulia Salemi

Tra Giulia Salemi e Francesco Monte sembrava andare tutto a gonfie vele. I due, solo poche settimane fa, in compagnia degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 hanno anche festeggiato il compleanno dell’ex tronista. Qualcosa, però, avrebbe spinto Monte a lasciare Giulia Salemi come scrive il settimanale Spy.

“I motivi della rottura sono riconducibili alla volontà di Francesco, che ha perso la sicurezza nei suoi sentimenti, la sicurezza che Giulia possa essere la donna giusta con cui fermarsi e costruire un progetto a lungo termine. Una storia che si ripete per l’ex tronista, che aveva già manifestato un comportamento simile con l’ultima sua ex Paola Di Benedetto conosciuta a L’isola Dei Famosi”, scrive Spy.

Secondo Spy, Francesco Monte non avrebbe ancora superato i fantasmi del passato dovuti alla fine della storia con Cecilia Rodriguez: “Alcuni affermano che Monte, in realtà, ancora oggi non ha cancellato dal suo cuore i fantasmi di un passato che non va via. Il passato legato alla donna che doveva sposare nella sua Puglia, il passato con Cecilia Rodriguez”.

