Francesca De André, confusa: prima bacia Gennaro poi scrive a Giorgio

Francesca De André, confusa nella Casa del Grande Fratello, prima bacia appassionatamente Gennaro poi scrive una lettera a Giorgio

Nonostante i continui tira e molla e le furiose lite che ci sono stati tra i due, sembra che adesso tra Gennaro e Francesca de Andrè sia finalmente tornato il sereno e ora sono più vicini che mai. Un riavvicinamento che si è visto chiaramente anche nel daytime di oggi non a caso l’ex di Lory del Santo ha affermato: “Vedo che lei è più tranquilla, più sciolta. Non ha problemi a farsi vedere o meno. Se è tranquilla lei, io sono tranquillo. L’attrazione e la chimica è quella che c’era già prima. Solo che prima era nascosta, ora invece è scoppiata”.

Nonostante i due sono più uniti che mai lui non si vuole illudere: “Nonostante mi vedi molto preso, c’è una forte intesa e importante, però io sto con i piedi per terra. Lei fuori da qui ha una vita, ha cose da chiarire. Sono sull’attenti, mi aspetto qualsiasi cosa. Io alle favole con il lieto fine non ci credo sempre. Guardo da lontano cosa accade e a seconda delle cose come si muovono, così io agisco di conseguenza”.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Francesca De André scrive a Giorgio: la reazione di Gennaro

Francesca De André si è legata molto a Gennaro tuttavia non riesce a scrivere la parola fine alla sua relazione con Giorgio infatti la 29enne ha deciso di scrivergli una lettera: “La scrivo a Giorgio. Alcune cose che ho maturato in questi giorni non credo possano essere comprese in un dialogo faccia a faccia. Quindi credo che prima di quello che potrà essere un confronto, voglio spiegare bene come la vedo io la situazione. Un riepilogo di come l’ho vissuta e di quello che sento adesso”.

Lei ha deciso di scriverla all’ex aveva tante cose in sospeso da dirgli: “Avrei voluto prendermi tempi e modalità diversi di scriverti, ma questa occasione la voglio sfruttare al meglio possibile. Quello che è successo mi ha devastata, non volevo guardare in faccia la realtà di ciò che era evidentemente successo. Ho sofferto le pene dell’inferno dentro di me, sentendomi, oltre che ferita, derisa e con la dignità calpestata anche da me stessa, che cercavo in ogni modo appigli per giustificarti. Per poterti credere e perdonare”.

Quando Gennaro è venuto a conoscenza della scelta di Francesca di scrivere al suo ex ragazzo ci è rimasto male e non ha capito il motivo di questa decisione.

Leggi anche >>> Giulia Salemi piange dopo Monte e preoccupa i fan

Leggi anche >>> Nina Moric, capelli rovinati dai parrucchieri: il prima e il dopo

Leggi anche >>> Un asteroide potrebbe colpire la Terra, la minaccia prevista dalla Nasa

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI