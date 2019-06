Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in dolce attesa? La rivista Spy rivela il sesso del piccolo

Da qualche ormai Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia, una notizia che ha fatto felice molte persone tra cui il piccolo Santiago che può avere di nuovo i suoi genitori insieme e felici.

Ma secondo le voci che circolando sembra che il piccolo Santy presto avrà una sorellina o un fratellino, si tratta solo di un pettegolezzo infatti i diretti interessanti hanno non hanno rivelato niente, non hanno ne smentito ne confermato la notizia.

Tuttavia stando a quanto riportato dalla rivista di gossip Spy, il bambino c’è e si tratta di una femminuccia: “Ormai che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati a essere una coppia non è più un segreto. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due. La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta. I bene informati dicono che lei sia già al terzo mese e che si tratti di una femminuccia.”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: rinnovano le promesse matrimoniali

Non fisico qui le belle notizie per Belen Rodriguez e Stefano De Martino infatti stando a quanto rivelato i gossip sembrerebbe che i due siano pronti a rinnovare i voti matrimoniali, promettendosi di nuovo amore eterno.

Le indiscrezioni rivelano che la data delle nozze sia stata già fissata, il giorno prescelto sarebbe il 20 settembre. Non un giorno casuale infatti tanti anni fa è stato nello stesso giorno che i due hanno pronunciato il fatidico si. Per la location si vocifera che il matrimonio potrebbe avvenire a Ibiza quindi la loro non è semplice passione ma vero amore.

