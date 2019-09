Ecco alcuni preziosi suggerimenti per rilevare cattivi amanti o, al contrario, riconoscere coloro che sono dotati per i giochi d’amore. Da leggere preferibilmente prima della tua prima notte!

Individuare un buon amante è una questione di dettagli, tutto ciò che devi fare è osservarlo: come mangia, come si muove, come parla, come ti tocca, tutto ciò ti darà preziose informazioni sulla sua personalità e la sua capacità di dare piacere.

Sarà bravo a letto? ecco le astuzie per capirlo osservandolo

È un buongustaio o un buon mangiatore

“La relazione tra cibo e sesso è ben consolidata”, afferma Tracey Cox, autrice di libri erotici. Inoltre, non parliamo di appetito sessuale? Secondo lei, ci sono quelli che mangiano per vivere e quelli che vivono per mangiare e lei scommette senza esitazione su quest’ultimi. E Michel Gillain, terapeuta, è della stessa opinione: “i nostri pasti sono come le nostre buffonate”. I parallelismi sono semplici da fare: cucinare senza sale: sesso senza pepe… eccetera. Osserva anche se condivide, se lo assapora, se preferisce burro e panna o le verdure al vapore. Si noti, tuttavia, che con una pancia troppo piena, abbiamo meno energia, quindi ok le maniglie dell’amore che mostrano una buona vita, ma non il grasso panciuto che non promette fuochi d’artificio!

Ha un cane

Qualcuno che ha un animale domestico, è in grado di prendersi cura di un terzo e metterlo davanti a lui e questo, signora, è molto propizio per i tuoi affari! C’è una buona probabilità che questo maschio sappia prendersi cura di te. Attenzione: nota di che razza è il cane, ti dice molto sul suo padrone: rottweiler o pitbull? Vuole dare spettacolo della sua forza … cane di taglia piccola? non da importanza ai preliminari. L’ideale? Chiunque abbia optato per un bastardino, ciò dimostra che non si concentra sulle apparenze.

Si mangia le unghie

Le persone che si mordono le unghie amano arrivare alla fine delle cose. Questi ragazzi sono grandi fan che ti ameranno con la A maiuscola.

È bilingue o, meglio ancora, multilingue

Chi parla più lingue ha una mentalità più aperta, gli piace imparare, investire, ampliare le sue conoscenze e può fare sforzi. Saprà arricchire la tua routine e quindi soddisfarti meglio a letto!

Scrive con un tratto marcato

Secondo i grafologi, le persone che adornano le loro parole con code e svolazzi o hanno un tratto marcato hanno una grande immaginazione e una forte libido. Una scrittura flessibile riflette una persona emotiva. “Una forte libido sarà riconoscibile da una pressione che è nutrita, ferma, densa, sollevata e sostenuta”, afferma Michelle Sardin nel suo libro “La graphologie, tout!”

Sta dritto

Quelli che hanno una postura arcuatadi solito sono pigri. Optare invece per un uomo con le spalle all’indietro con la pancia nascosta, sapranno come farlo. Inoltre, le persone che hanno una buona postura di solito hanno più fiducia in se stesse.

Si muove bene e / o gli piace ballare

Il senso del ritmo e la diversità dei gesti, sono importanti da osservare. In effetti, ballare è come fare l’amore in piedi e vestiti. Quindi uno che si lascia trasportare dalla musica e che balla bene probabilmente simuove bene anche a letto. Ma attenzione, se balla senza camicia sul podio e gronda sudore scuotendo la testa, fuggi. Il suo mettersi in mostra nasconde l’egocentrismo o un ego molto forte (segni distintivi dei peggiori amanti). Scappa anche nel caso opposto, perché se non osa ballare e controlla i suoi passi, si sente puzza di noia la letto!

Ha umorismo

Un uomo che sa ridere ha meno probabilità di rimanere bloccato nel letto, e se sa ridere di lui, allora potrebbe persino essere il Principe Azzurro! In effetti, il senso di auto-deprecazione dimostra che non si prende troppo sul serio e che non ha un ego sovradimensionato (vedi i precedenti consigli).

È tattile, caldo

Saluta i suoi amici con sorrisi sinceri? Bacia i suoi cari? Eccellente ! Sarà affettuoso ed esprimerà i suoi sentimenti.

È generoso in questi gesti

Ti tira verso di lui e ti preme contro il suo corpo? Impeccabile, ti vuole! Ti sta abbracciando come farebbe un grande orsacchiotto? Bingo, è pronto a dare e ad investire se stesso.

Bacia con la lingua

Se esita a metterti la lingua in bocca, non ti strapperà selvaggiamente i vestiti né ti salterà addosso.