Uomini e donne, terribile incidente per Eleonora Rocchini: non è grave

Terribile incidente per Eleonora Rocchini e Dalila Branzani, sorella del suo ex fidanzato Oscar: ecco come sta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Terribile incidente per Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e donne e Dalila Branzani, sorella dell’ex fidanzato Oscar, a sua volta ex tronista del programma di Maria De Filippi. L’incidente, secondo quanto scrive Fanpage, è avvenuto nella notte fra venerdì 27 e sabato 28 settembre a Piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Le condizioni di Eleonora Rocchini non sarebbero gravi.

Grave incidente per Eleonora Rocchini: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è in gravi condizioni

Eleonora Rocchini e Dalila Branzani viaggiavano a bordo di un’auto con altre persone tra le quali anche Nunzio Moccia, amico di Dalila. Secondo quanto fa sapere Fanpage, i quattro passeggeri e il guidatore sono stati ricoverati tutti in ospedale. Di loro, uno sarebbe in prognosi riservata. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano stanno indagando per capire la dinamica dei fatti.

Grande paura, dunque, per Eleonora Rocchini e Dalila Branzani che non sono ancora tornate sui social. Al loro posto, però, ha parlato Oscar Branzani, ex fidanzato di Eleonora e fratello di Dalila. “Abbiamo angeli in cielo”, ha scritto l’ex tronista del dating show di canale 5 pubblicando la foto di un cielo

La notizia dell’incidente di Eleonora Rocchini ha rapidamente fatto il giro del web e i fan, preoccupati, stanno inondando di messaggi il profilo Instagram dell’ex corteggiatrice augurandole di rimettersi presto. Noi di Chedonna, auguriamo ad Eleonora, a Dalila Branzani e a tutte le persone coinvolte una pronta guarigione.

