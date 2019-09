Perdere peso: ecco 3 semplici passaggi cruciali scientificamente provati

Un processo dimagrante non può essere efficace senza basi scientifiche. Ecco tre passaggi cruciali che devi assolutamente conoscere

Alcune abitudini innocue hanno conseguenze considerevoli sull’aspetto della nostra silhouette. In effetti, i chili che si accumulano nel corpo non sono dovuti al caso.

Per dire addio al tessuto adiposo, alla cellulite e ai chili di troppo, non c’è segreto: dobbiamo adottare uno stile di vita sano a lungo termine. Pertanto, se si desidera perdere peso, è necessario stabilire uno stile di vita sano nella vita di tutti i giorni. Ecco i tre passaggi cruciali che non dovresti tralasciare nell’ottica di questo sano stile di vita.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Peso & Benessere CLICCA QUI

3 passaggi cruciali per perdere peso

Ecco i 3 passaggi cruciali in un processo di dimagrimento, spiegati dal sito Web di Healthline:

1. Ridurre le fonti di carboidrati

I carboidrati sono composti organici presenti negli alimenti amidacei, nella frutta e anche nei prodotti dolci. Questo tipo di cibo fornisce al corpo la sua principale fonte di energia. Quando i carboidrati vengono ingeriti, si trasformano in glucosio per nutrire le cellule del nostro corpo. Un eccesso di carboidrati può causare sovrappeso e innescare diabete di tipo 2 a lungo termine. In effetti, uno studio ha evidenziato i benefici di una dieta a basso contenuto di carboidrati sulla perdita di peso. Secondo i risultati, questa dieta avrebbe diversi vantaggi: porterebbe a ossidazione dei grassi, perdita di peso considerevole e regolazione del livello di zucchero nel sangue.

Inoltre, un esperimento scientifico ha confrontato gli effetti delle diete a basso contenuto di carboidrati e diete a basso contenuto di grassi e sembra che le diete povere di carboidrati stimolino la sensazione di pienezza e contribuiscano a ridurre l’assunzione alimentare.

2. Consumare proteine, grassi e verdure

Per perdere peso, è necessario favorire una dieta equilibrata, ricca di nutrienti di qualità. Pertanto, ogni pasto del giorno deve consistere in una fonte di proteine, una fonte di grassi e verdure.

Secondo uno studio, il consumo di proteine ​​riduce la secrezione di grelina, l’ormone che stimola l’appetito nel corpo. Un’altro studio evidenzia il ruolo delle proteine ​​in un processo dimagrante. Pertanto, sembra che le persone che consumano più proteine ​​durante i pasti abbiano meno fame e dimagriscano naturalmente.

Inoltre, contrariamente alla credenza popolare, i lipidi non devono essere vietati come parte di una dieta. Tuttavia, per perdere peso, dobbiamo concentrarci su buone fonti di grasso. Pertanto, la ricerca scientifica indica che per perdere peso, non si devono evitare i lipidi ma semplicemente scegliere alimenti che contengono i nutrienti più importanti. Infatti, olio d’oliva, avocado e pesce ricco di omega-3 sono scelte dietetiche molto sagge.

Inoltre, le verdure dovrebbero essere la metà del piatto di ogni pasto. In effetti, questi alimenti sono ricchi di fibre, vitamine e antiossidanti, offrendo al tuo corpo vari benefici. Un’ esperimento scientifico mostra che le verdure aiutano a controllare l’appetito e partecipano efficacemente per ridurre l’eccesso di peso.

3. Fare allenamento con i pesi 3 volte a settimana

Sappiamo tutti che lo sport è un alleato essenziale della salute e può aiutare le persone in sovrappeso a perdere peso come parte di una dieta equilibrata. Tuttavia, a molte persone non piace fare attività cardio come correre o andare in bicicletta. Inoltre, coloro che vogliono colpire i grassi ed eliminarli da un’area del loro corpo possono avere difficoltà a raggiungere il loro obiettivo facendo cardio. Fortunatamente, il bodybuilding aiuta a combattere questi problemi. In effetti, uno studio dimostra che il bodybuilding può generare dispendio calorico aggiuntivo a riposo. Quindi, anche dopo l’allenamento, il corpo usa il grasso per eliminarlo. Inoltre, perdere peso facendo allenamento con i pesi aiuta a ridurre il tessuto adiposo mantenendo la massa muscolare.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI