Ecco una guida con consigli pratici su come valorizzare o nascondere le spalle larghe.

Se siete scettiche a riguardo, basta pensare alle donne sportive con dei fisici splendidi come le tenniste, le nuotatrici e le sportive in generale, le loro spalle ampie e toniche accompagnano una bella postura che comunica forza, determinazione e grinta. Alcune volte mostrano il loro lato sexy e romantico allo stesso tempo.

Avere le spalle larghe non è sempre uno svantaggio, si può scegliere e indossare qualsiasi outfit . Le spalle possono essere naturalmente larghe o possono dipendere da inclinazioni atletiche. Non bisogna farsi prendere dal panico, si possono seguire alcuni outfit per armonizzare le forme e farne degli autentici punti di forza.

Sei una donna con le spalle larghe e non sai cosa indossare per valorizzarle? O viceversa, le reputi un difetto e vuoi nasconderle?

Capire quale outfit è più adatto per valorizzare le spalle larghe, iniziamo dal colore degli abiti. Se si indossa un capo dalle tonalità chiare e brillanti come:

il beige dorato

il fucsia

il bianco con paillettes

l’argento luminoso

nella parte superiore, sicuramente porta l’attenzione di chi ti sta davanti verso l’alto della figura. Questo di conseguenza tende ad allargarla visivamente e quindi ciò che desiderate lo otterrete. Oltre ai colori è importante anche saper scegliere una fantasia adatta, i capi stampati non sono assolutamente vietati, si consiglia le fantasie grandi come:

strisce ampie

fiori grandi

mosaici evidenti

Queste fantasie molto contrastate a livello di tonalità e grandi nelle loro forme esaltano in maniera notevole le spalle.

Per dare un giusto equilibrio alle spalle è importante scegliere con cura linee e dettagli, con le spalle grandi è visiva l’ampiezza, che si sviluppa in orizzontale.

Gli outfit da preferire

le giacche senza collo: allungano la figura e creano l’illusione di un corpo ben proporzionato, mettendo in evidenza le spalle;

i pantaloni a vita alta;

le gonne: i modelli con dei vistosi volant o con delle tasche abbinate con una giacca larga e senza le spalline;

le cinture: soprattutto quelle sottili che si indossano a vita alta che “spezzano” un abito corto o lungo;

camicie: quelle con i tessuti morbidi come la seta o jersey;

maglioni con scollo a V profondo;

cardigan e scollature tonde;

scarpe con i tacchi alti.

le t-shirt: quelle perfette sono con l’orlo diagonale;

i top: quelli incrociati sotto al seno con scollo a V e quelli con maniche ampie;

i top con peplo: sono quelli che si stringono sotto al seno o in vita e si aprono con una balza.

Spalle larghe: come nasconderle

Se volete dare un effetto inverso, cioè preferite nascondere le spalle larghe perchè le considerate un “difetto”, è’consigliabile indossare capi dalle tonalità scure ed opache come:

il nero

il bourdeax

il blu

il marrone

Con queste tonalità scure, magari indossate qualche accessorio un pò più vistoso e di effetto, così punterà l’attenzione sulla scollatura e non sulle spalle.

Gli abiti a fantasia sono da preferire, soprattutto se i fiori sono molto piccoli.

Le scollature da evitare assolutamente sono:

scolli a barca

tagli off-shoulder: perchè evidenzia ancora di più la linea immaginaria orizzontale delle spalle che si cerca di minimizzare.

Se decidete di indossare una t-shirt con scollatura tonda assicuratevi che sia ampia o indossate una collana per indirizzare l’attenzione sul collo. I modelli con l’orlo orizzontale sono assolutamente da evitare.

Nemici assoluti delle spalle larghe sono i colletti di camicia: si intendono quelli in versione “micro”. Se non riuscite a rinunciare alla camicia, potete indossare quelle con i colli medio-grandi, che sono le più indicate.

I top, le t-shirt, le giacche, soprattutto i modelli con molti dettagli sono da evitare come:

applicazioni

sbuffi

spalline preformate

tessuti molto spessi

Questi elementi fanno focalizzare lo sguardo proprio nel punto che volete distogliere l’attenzione.

Se fate l’inverso cioè indossate le linee pulite e senza stampe e fantasie sopra e quelle più ampie sotto come le gonne a ruota, i pantaloni a palazzo o i cropped pants, è un’ottima idea. Otterrete in questo modo ciò che desiderate: non mostrare le spalle ampie.

Per slanciare la figura, dal punto di vista cromatico il trucco è indossare i pantaloni, le gonne con bluse, t-shirt o a top con tinte a contrasto. Adottando questa tecnica la silhouette risulta più slanciata e il capospalla diventa tuo alleato numero uno.