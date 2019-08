I 10 abiti da indossare in più occasioni. Capi di abbigliamento che oltre ad essere sempre di tendenza, sono dei veri e propri passe-partout

La moda segue le sue regole ma ci sono 10 abiti che una donna dovrebbe sempre avere nel suo armadio. L’inimitabile Coco Chanel diceva: “La moda passa, lo stile mai”. Alcuni abiti possono andar bene in diverse occasioni, soprattutto quando non si ha molto tempo per pensare un determinato look.

“Cosa mi metto?”. È la classica domanda di una donna. I vestiti eleganti per un primo appuntamento o per un matrimonio, mandano letteralmente nel panico. Una scelta difficile che può essere facilmente superata con l’astuzia.

Ecco la guida ai 10 abiti che ogni donna dovrebbe avere nel guardaroba, uno per ogni occasione.

La lista dei 10 abiti da indossare in ogni occasione

Il tubino nero. Aderente o diritto, può essere lungo fino al ginocchio o con misura midi. Può variare nella manica: si passa dalla spallina sottile al taglio a kimono che dona movimento. E’ veramente perfetto per ogni occasione, da un appuntamento galante a un evento. L’abito camicia: è versatile e perfetto nella stagione estiva. È una camicia più lunga e, per questo, si prediligono tessuti leggeri come il cotone o il lino. Di colore bianco è davvero chic. L’abito da ufficio: da indossare per i colloqui o per le riunioni importanti. Vestito lungo elegante: da poter sfruttare in più di un’occasione. L’abito a portafoglio è un’icona della moda. Inventato da Diane Von Furstenberg, è un capo pratico che si adatta a più situazioni: di cotone è perfetto nel tempo libero, di seta per la sera. L’ abito sexy per il primo appuntamento o… per andar in discoteca, con scollature e spacchi. La versione black è indispensabile, ma si può osare anche con il rosso fuoco. L’abito per l’invitata al matrimonio: è perfetto per le cerimonie primaverili, estivi e invernali. Il consiglio è quello di scegliere qualcosa di classico e versatile da rendere sempre differente con gli accessori. L’abito floreale: da indossare nelle stagioni primaverili ed estive. Il vestito di maglia: è ideale per il tempo libero perché si abbina alla perfezione a un bel paio di sneakers o ai sandali ultra flat. L’abito a più strati: da indossare con un maglione e le calze in inverno, oppure, semplicemente con dei sandali in estate. Un abito che si può indossare con t-shirt, camicie, dolcevita e qualsiasi altra maglia, è come avere 10 abiti e non uno.

