Scopri le proposte del mondo della moda per i costumi da bagno in questa estate 2019. Ce n’è veramente per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le tipologie di fisico.

L’estate è finalmente arrivata e per noi fashion addicted questo può voler dire solo una cosa: costumi da bagno!

Due pezzi, intero, a vita alta, a triangolo, mini, vintage… Negli anni ne abbiamo acquistati e indossati davvero di ogni genere, cercando sempre il giusto compromesso tra diktat della moda e ciò che più riusciva a valorizzarci.

Il difficile infatti consiste proprio nel trovare questo particolare equilibrio, senza gettarsi tra le braccia degli ultimi trend e ricercando sempre ciò che più farà al caso nostro.

Fortunatamente questa estate 2019 sembra regalaci l’imbarazzo della scelta. I modelli di moda sono non solo numerosi ma anche assai diversi l’uno dall’altro: ogni genere di donna potrà senza dubbio trovare il costume da bagno su misura per sé.

Ma quali sono le alternative più trendy? E, soprattutto, come capire quale modello corrisponde maggiormente al nostro fisico? CheDonna.it vi guida oggi nei meandri della moda mare 2019.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno sulle notizie delle categorie gossip, moda e abbigliamento e social, CLICCA QUI!

Costumi da bagno estate 2019: tendenze per tutti i gusti

Prima ancora di indagare le proposte 2019 del mondo della moda in fatto di costumi da bagno, sarà bene comprendere i punti fermi che ogni tipologia di fisico femminile deve tenere ben a mente per brillare nelle giornate al mare o in piscina.

Un buon punto di partenza da usare come “bussola” può essere il seno. Avete forme abbondanti? Gli esperti allora vi consigliano di puntare sulla semplicità. Diciamo che avete già abbastanza sostanza di vostro per aggiungerne con il costume da bagno: evitate i modelli con applicazioni e dettagli, quelli che conferiscono ulteriore volume alla figura. Se, in particolare, volete puntare su un costume intero, lo scollo a V sembra pensato appositamente per voi, allunga il busto senza aggiungere volumi.

Rouches, ricami, fiocchi, fiori, balze e affini sono invece i migliori amici di chi non vanta forme alla Pamela Anderson e potrà dunque anche osare colori estrosi e stampe variegate.

Ma quali modelli applicare tutto ciò? Tra le primissime tendenze di questo 2019 c’è senza dubbio il monospalla, proposto sia su costumi interi che su due pezzi, una scelta che farà la gioia di chi ha spalle un po’ troppo larghe e vuole riproporzionare la figura.

Un must che invece il 2019 pare aver ereditato è quello dei modelli vintage. Il retrò sembra oramai averci letteralmente conquistato e i bikini con slip a vita alta ne sono il più fulgido esempio. Un tocco retrò che oramai pare letteralmente spopolare, per la gioia di chi non vanta gambe chilometriche degne di una modella: la vita alta slancia infatti notevolmente la parte inferiore del corpo, riproporzionando otticamente un busto troppo lungo rispetto alle gambe.

Stesso dicasi dei costumi sgambati, altro must all’insegna della seduzione e perfetto per slanciare la figura.

Ricordate infine che il costume intero è sempre un capo elegante da tenere in considerazione, oltre ad esser ben più versatile di quanto si possa creder: scegliete un modello con la schiena scoperta e sarete subito super sexy, mentre qualche morbido drappeggio ad altezza finche sarà perfetto per minimizzare la pancetta.

Le alternative sembrano dunque proprio non mancare e voi, siete pronte per fare la vostra scelta? Il costume da bagno vi attende.

Fonte: blog.cliomakeup.com

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Moda estate 2019, vestiti lunghi: modelli must have per essere al top

Tutti pronti per la prova costume: ecco gli esercizi

Costume da bagno: sceglilo in base alla forma del tuo fisico