La tua ora di nascita rivela tratti interessanti sulla tua personalità

Secondo gli astrologi la data di nascita determina la personalità e modella il carattere di ognuno di noi. Tuttavia, la loro analisi specifica è soggetta anche all’ora di nascita che rivela anch’essa tratti importanti della personalità

Che tu sia nato nel cuore della notte, al mattino presto o nel pomeriggio, non avrai le stesse peculiarità o le stesse capacità. Il momento della nascita, il giorno o il luogo di nascita sono importanti per ottenere un quadro natale preciso e affidabile.

Va notato che queste informazioni vengono utilizzate dagli astrologi e sono una risorsa potenziale e una base fondamentale considerevole per uno studio accurato della tua personalità. Per questo motivo, gli astrologi insistono sul fatto che le informazioni sull’ora di nascita siano accurate e provate in modo che la loro analisi sia accurata e convincente.

Scopri cosa rivela di te la tua ora di nascita

Sei nato tra mezzanotte e le due del mattino

Sei senza dubbio una persona in cerca di stabilità, anche se vivi nella routine quotidiana senza che ciò sia particolarmente imbarazzante per te. Indulgete, le vostre abitudini quotidiane non vi permettono di avventurarvi in ​​situazioni pericolose perché non vi piace correre rischi. Il senso di responsabilità, il dovere e i valori familiari sono le tue qualità intrinseche e la saggezza ti accompagna in tutte le decisioni relative alla tua vita.

Sei nato tra le due e le quattro del mattino

La solitudine ti spaventa e ti travolge. Questa paura può farti cadere nella dipendenza emotiva con un grande bisogno di essere costantemente circondato da affetto. Stando così le cose, sei una persona leale vicino al tuo entourage che ti apprezza per la tua sincerità.

Sei nato tra le quattro e le sei del mattino

Provvidenza è la parola chiave del tuo carattere. Ti piace avere il controllo della tua vita nel campo dell’amore, dell’amicizia o del lavoro. Ti piace l’impegno duraturo che ti dà sicurezza e serenità nella tua vita.

Sei nato tra le sei e le otto del mattino

Le tue qualità intrinseche sono la tua creatività e immaginazione illimitate. Le tue idee in abbondanza, provocano in te un’effervescenza di bozze, anche se rimangono nella maggior parte dei casi non realizzate.

Sei nato tra le otto e le dieci del mattino

Solitari, pacifici, sereni e spirituali, questi sono i qualificatori con cui sei soprannominato e, per una buona ragione, il tuo incline alla ricerca del benessere. La solitudine rimane la tua compagna, che ti dà calma e isolamento per trovarti meglio e meditare sulle questioni fondamentali della vita.

Sei nato tra le dieci e mezzogiorno

Il tuo ottimismo e adattabilità ti fanno apprezzare da chi ti circonda che ti chiama ” raggio di sole”. Sei portatore di allegria e gioia di vivere e con te, i momenti sono sinonimo di rilassamento e scoppi di risate.

Sei nato tra mezzogiorno e le quattordici



Lavoro lavoro e sempre lavoro … non c’è niente di meglio e di più appagante per te che tuffarti in un viaggio ambizioso e raggiungere i tuoi obiettivi. La tua vita personale può soffrire, ma non sembra interessarti affatto.

Sei nato tra le quattordici e le sedici

Attenersi alla routine non fa parte delle tue aspirazioni. La libertà è ciò che ti dà il desiderio di vivere e la novità è l’essenza della tua gioia. E per te l’avventura sarà sempre la tua miglior compagna.

Sei nato tra le sedici e le diciotto



Dinamismo ed energia sono le qualità della tua personalità entusiasta. Pensi che la vita sia preziosa e breve, e che sarebbe un peccato sprecare una briciola di questa vita; la mordi coi denti senza ritegno.

Sei nato tra le diciotto e le venti



La tua sensibilità è eguagliata solo dalla tua empatia. Sei tollerante, compassionevole e ascolti sempre chi ha più bisogno. Impara come prenderti del tempo per procurarti felicità e benessere.

Sei nato tra le venti e le ventidue



Sei un edonista e ami essere alla ribalta, essere apprezzato e ammirato. Per fare ciò, sei sempre il protagonista il cui ruolo è quello di essere l’eroe che salva gli altri dai viaggi della vita. In cerca di riconoscimento, non ti piace essere nell’ombra, ma piuttosto brillare come una luce scintillante ed essere acclamato per le tue azioni, una questione di lusingare il tuo ego sovradimensionato.

