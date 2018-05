I nati sotto il numero “QUATTRO” sono persone molto serie, che non hanno la testa tra le nuvole, non subiscono delusioni. Valutano sempre accuratamente la situazione, pianificano con precisione le loro azioni. Sono pazienti e parsimoniosi, quindi occupano spesso posizioni manageriali. A volte i “tre” sono talmente esigenti, che vengono percepiti come arroganti. In amicizia o amore, sono molto fedeli e devoti.