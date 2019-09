Giorgio Manetti torna protagonista del trono over di Uomini e Donne grazie ad Anna Tedesco mentre Gemma Galgani esce con tre pretendenti.

Giorgio Manetti torna protagonista del trono over di Uomini e Donne. Nessun ritorno fisico per l’ex cavaliere il cui nome è tornato al centro delle discussioni nel corso della nuova registrazione del trono over. Nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi, oltre a Gemma Galgani, sono tornati altri ex protagonisti come Riccardo Guarnieri, Ida Platano, Pamela Barretta e la stessa Anna Tedesco.

Uomini e Donne trono over: Anna Tedesco rivede Giorgio Manetti

Anna Tedesco, dopo una lunga assenza, è tornata a cercare l’amore in tv. La Tedesco aveva lasciato il parterre del trono over dopo i numerosi rumors su una sua presunta storia segreta con Giorgio Manetti che, tuttavia, non è mai stata confermata. I due, infatti, hanno sempre parlato di amicizia e, dopo l’addio al trono over, Giorgio Manetti si è fidanzato con un’altra donna. Dopo essere tornata nel parterre del trono over e aver cominciato a frequentare altri cavalieri, pare che Anna abbia rivisto proprio Giorgio scatenando ulteriori polemiche.

Sando a quanto scrive il Vicolo delle News, nella nuova registrazione del trono over, Anna ha svelato di essere andata a firenze dove ha incontrato, in un ristorante, Giorgio Manetti e la sua nuova fidanzata. La rivelazione ha scatenato la reazione di Gianni Sperti che ha sempre creduto che tra la Tedesco e Giorgio ci sia stato qualcosa in pìù di un’amicizia.

Gemma Galgani, nel frattempo, è uscita con tre pretendenti ovvero Gianfranco, Franco e JeanPierre che avrebbe raccontato ad Anna Tedesco di non essere assolutamente interessato a Gemma scatenando cosù una discussione in studio.

