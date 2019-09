Il viso gonfio non è sempre legato ad una patologia, può dipendere anche allo stress e non solo. Scopriamo le cause e i rimedi naturali

Viso gonfio Fonte: Istock-Photos

Quante donne si sono svegliate al mattino con il viso gonfio? E’ una patologia o un fenomeno transitorio? Il gonfiore al viso si verifica per diverse ragioni come una notte insonne o per stress. Le motivazioni sono diverse anche la scarsa idratazione, può causarla, un’insufficienza renale, scopriamo le cause e i rimedi naturali che ci aiutano a sgonfiarlo.

Viso gonfio: le cause

Le cause del viso gonfio possono essere legati a fattori patologici come:

insufficienza renale

neoplasie

insufficienza cardiaca

obesità

ipertiroidismo

Altre volte può essere semplicemente da fattori transitori come:

insonnia

gravidanza

stress

l’assunzione di alcuni farmaci

traumi

fenomeni allergici

sinusite

ascessi dentali

parotite

Nella maggior parte dei casi il viso gonfio è dovuto alla ritenzione idrica, quando non è di natura patologica. Il medico deve essere informato nel momento in cui la causa dipende da una patologia, perchè indicherà una cura mirata. Se le cause sono dovute a fattori transitori come una notte insonne, allora si può intervenire con dei semplici rimedi naturali, che vi aiuteranno a sgonfiare il viso in brevissimo tempo. Dovete avere la costanza di seguirli frequentemente.

Ghiaccio al mattino per tonificare

Fonte: Istock

Quando la sera prima avete dormito poco e male e vi svegliate con gli occhi e il viso gonfio, potete applicare del ghiaccio sul viso. Il ghiaccio agisce come vasocostrittore, quindi tonifica la pelle, si lava il viso con il ghiaccio, bastano pochi secondi, in alternativa potete immergete delle garze nell’ acqua ghiacciata, poi l’applicate sul viso e lasciate agire per qualche minuto.

Bere tanta acqua per idratare e curare l’alimentazione

La poca idratazione è una delle cause, quindi per combatterla bisogna bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno, ed evitare o ridurre il consumo di alcolici. Anche gli alimenti che introduciamo nella dieta possono contribuire all’idratazione come il consumo di frutta e verdure:

verdure a foglia verde

cavolfiore

cetrioli

uva

melone

agrumi

pere

mele

Sono da evitare cibi molto grassi e ricchi di zuccheri, che favoriscono il gonfiore, a colazione consumate abitualmente cereali integrali, yogurt e latte vegetale, noterete dei risultati positivi sicuramente.

Massaggio facciale per espellere i liquidi in eccesso

Se si esegue un massaggio facciale, si può aiutare a sgonfiare il viso soprattutto un massaggio linfodrenante che va ad agisce sull’eccesso di liquidi. Per eseguirlo utilizzate l’olio d’oliva o quello alle mandorle dolci e agite secondo questo ordine:

massaggiare prima la fronte

proseguite poi nella zona sotto gli occhi

poi le guance

massaggiare la mascella e il collo

Il massaggio è preferibile eseguirlo al mattino per una ventina di volte a seduta, per ottenere buoni risultati.

Impacco con cetriolo e limone

L’impacco con cetriolo e limone ha un’azione antinfiammatoria e svolge un’azione purificante. In una ciotolina mettete il succo di limone le fettine di cetriolo e lasciate riposare per 30 minuti, poi mettete le fettine di cetriolo sul viso, coprendolo completamente, solo gli occhi devono essere scoperti. Lasciate agire circa 15 minuti, poi sciacquate con acqua fredda e tamponate il viso con un batuffolo di cotone per asciugarlo. Potete eseguire questi impacchi ogni giorno se volete sgonfiare il viso ma anche per eliminare borse e occhiaie.

Tè verde

Il tè verde è consigliato per il viso gonfio soprattutto in gravidanza, per la presenza dei tannini che hanno una proprietà astringente. Il tè verde svolge anche un’azione:

lenitiva

antinfiammatoria

Mettere le bustine di tè verde in acqua bollente per 5 minuti, poi lasciatele raffreddare e applicatele sulle parti più gonfie del viso e lasciate agire per 20 minuti.

Maschera al caffè

La polvere di caffè aiuta a tonificare il viso e a distenderlo, si può preparare una maschera in questo modo, mettendo in una ciotolina:

2 cucchiai di polvere di caffè

2 cucchiai di cacao

3 cucchiai di yogurt

1 cucchiaino di miele

Mescolare bene il tutto e poi applicate l’impacco sul viso, lasciandolo riposare per 15 minuti, dopo sciacquate il viso con acqua fredda e tamponate con un asciugamano di spugna. Potete ripetete la maschera al caffè per due volte a settimana.

