Lo stress che ogni giorno viviamo molto spesso si ripercuote sul riposo notturno che diventa sempre più frazionato e caratterizzato da un sonno leggero. Ecco i sette rimedi della nonna che vi aiuteranno a dormire meglio.

La vita di tutti noi è sempre più frenetica e costellata da problemi che molto spesso ci tolgono il sonno. Il riposo notturno è invece essenziale per poter affrontare la giornata successiva con energia e positività e troppo spesso viene meno regalandoci stanchezza, irritabilità, difficoltà di concentrazione e anche un volto poco disteso.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Settembre: come riprendere il mese alla grande

La natura e la saggezza popolare, anche in questo caso ci vengono incontro con degli aiuti alla portata di tutti. Ecco i sette rimedi della nonna per dormire meglio. I rimedi naturali che ci regaleranno un sonno pieno e ristoratore.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria salute, clicca qui!

I sette rimedi della nonna per possono aiutarci a dormire meglio

Ecco una serie di rimedi della nonna che aiutano a dormire meglio e che se assunti alla sera un’oretta prima di coricarsi ci regaleranno un magnifico riposo.

Noce moscata

La noce moscata è un sedativo naturale e si può assumere in polvere, nella quantità di 1/8 o 1/4 di cucchiaino miscelato a del miele con un bicchiere d’acqua. La miscela può essere sciolta in bocca prima di coricarsi. Le quantità assunte debbono non superare la dose consigliata perchè la noce moscata può avere effetti allucinogeni e tossici. Assolutamente da non somministrare ai bambini.

Cannella e banana

Un decotto di banana con l’aggiunta di cannella sono un potente rilassante e conciliano il riposo notturno. Per preparare il decotto, si potrà mettere in un pentolino di acqua un banana con tutta la buccia e alla quale si saranno tagliate le estremità. Si dovrà cuocere per 10 minuti a fuoco minimo dopodiché si spegnerà e si lascerà riposare per alcuni minuti. Travasare l’acqua in una tazza attraverso il colino ed aggiungere al decotto un mezzo cucchiaino di cannella. Bere almeno mezz’ora prima di coricarsi. Assolutamente da non somministrare ai bambini.

Lo Zafferano

Anche lo zafferano è un rimedio naturale che aiuta a dormire bene. Si potrà aggiungere 1/4 di cucchiaino ad un tea o ad una tazza di latte caldo da bere mezz’ora prima di andare a dormire. Assolutamente da non somministrare ai bambini.

Infuso di mele

L’infuso di mele è un rimedio naturale ottimo per dormire meglio. Si dovrà far essiccare la buccia di una mela in forno o al sole. Poi si dovrà preparare un decotto con la buccia in un mezzo litro di acqua. Far cuocere a fuoco lento per 10 minuti, spegnere e bere la tisana con l’aggiunta di miele. Assolutamente da non somministrare ai bambini.

Tea con Valeriana e noce moscata

In una tazza di acqua calda, miscelare mezzo cucchiaio di valeriana e un pizzico di noce moscata. Lasciare in infusione per circa 15 minuti, filtrare e bere prima di andare a dormire. Assolutamente da non somministrare ai bambini.

Infuso di lattuga

La sostanza contenuta nella lattuga, la lattucina, aiuta a dormire bene per questo, si potrà preparare un decotto con 100 grammi di foglie di lattuga, facendo bollire in un pentolino di acqua le foglie a pezzetti per circa 20 minuti. Dopo averlo fatto riposare per 10 minuti, filtrare e bere. Si può aggiungere del miele per dolcificare. Assolutamente da non somministrare ai bambini.

Aceto di mele e miele

Assumere un cucchiaio di miele con aggiunta di aceto di mele prima di andare a dormire, può aiutare a riposare bene. Assolutamente da non somministrare ai bambini.

Prima di assumere qualsiasi rimedio naturale, chiedere il consiglio del proprio medico, soprattutto se si soffre di patologie legate all’apparato neurologico o cardiovascolare e si assumono farmaci che non sono compatibili con tali rimedi naturali.

( Fonte: curiosandosimpara.com)

->>GUARDA ANCHE:

Dieta Guido Kroemer: perché ridurre le calorie fa vivere più a lungo

Dieta dissociata di settembre: il menù per perdere peso facilmente

Betulla, quali sono le proprietà, gli usi e le controindicazioni