Trovati morti a letto, accanto a loro il dramma più grande

Terribile tragedia avvenuta a Burton. Un dramma famigliare che non ha senso e che fa riflettere

Due giovani sono stati trovati privi di vita nella loro abitazione , e accanto a loro c’era il loro piccolo di soli due anni, ancora in vita fortunatamente.

Tutto quello che vi stiamo raccontando è un vero dramma familiare ed è accaduto in Inghilterra a Burton.

I due protagonisti di questa drammatica vicenda sono una giovane coppia di origine lettona, Kirils Nemcevs di 31 anni e Lana Nemceva di 33, trovati senza vita nel loro letto matrimoniale.

La mamma della ragazza che si chiamava Lana e nonna del piccolo rimasto senza genitori, Lyubov Zatsepina, ha scritto un lungo post su Facebook per ringraziare tutti delle parole di conforto ricevute: «Abbiate cura dei vostri cari», ha scritto. Una raccolta fondi per sostenere la famiglia ha superato le 10mila sterline: «Grazie per averci aiutato e capito in questo che per noi è un momento difficile – le sue parole – Siamo grati a tutti voi. Ho sempre creduto e credo nel buon cuore e nella sincerità delle persone. Abbiate cura di voi stessi e dei vostri cari».

