Dieta a base di frutta e verdura: ecco come perdere facilmente peso, il menù giorno per giorno per dimagrire

L’estate sta per finire e per qualcuno è già finita, ed ora ognuna di noi sta cercando di perdere i chiletti presi durante questo periodo di relax e spensieratezza. Per questo motivo oggi abbiamo deciso di proporvi dieta.

La dieta per perdere peso in una settimana è ricca di frutta e verdura. La dieta per perdere peso in una settimana è una dieta ipocalorica. Si basa su un regime alimentare semplice da seguire.

Dieta, dimagrire grazie a frutta e verdura: menù

La dieta a base di frutta e verdura è ottima per la fine dell’estate poiché fa perdere peso velocemente, eliminado il grasso in eccesso. Il menù giornaliero è stata preso dal sito quotidianodiragusa.com

Lunedì: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Pranzo : una frittata preparata con due uova e con erbette, cucinata in una padella antiaderente; 200 g di insalata mista con due cucchiaini di olio e una fetta di pane. Cena: passato di verdura; 70 g di ricotta; 30 g di pane integrale.

Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato e due biscotti integrali o uno yogurt magro e una macedonia di frutta senza zucchero. Pranzo : un uovo alla coque; 300 g di verdure miste al forno; 30 g di pane integrale.Cena : 150 g di carne ai ferri e 50 g di riso bollito; 150 g di insalata mista condita con un cucchiaino di olio, 30 g di pane integrale.

Mercoledì: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Pranzo: 200 g di vitello ai ferri, 150 g di finocchi conditi con due cucchiaini di olio, 30 g di pane integrale.Cena : 50 g di pasta al pomodoro e basilico; 300 g di zucchine e cipolle cucinate al forno; 30 g di pane integrale.

Giovedì: colazione con un bicchiere di latte scremato e due biscotti integrali o uno yogurt magro e una macedonia di frutta senza zucchero. Pranzo : 50 g di riso con verdure a piacere; 150 g di insalata mista condita con un cucchiaino di olio; 30 g di pane integrale. Cena: 200 g di dentice ai ferri; 200 g di verdure alla piastra; 30 g di pane integrale.

Venerdì: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Pranzo: riso con 100 g di gamberetti, insalata mista e una fetta di pane integrale. Cena: 150 g di petto di tacchino alla piastra; 200 g di spinaci lessati conditi con parmigiano; 30 g di pane integrale.

Sabato: colazione con un bicchiere di latte scremato e due biscotti integrali o uno yogurt magro e una macedonia di frutta senza zucchero. Pranzo: passato di verdure con 30 g di pane abbrustolito, formaggio in fiocchi e una fetta di pane integrale. Cena: insalatona con tonno sgocciolato, un uovo sodo, patate lessate, lattuga, pomodori, sedano e condita con due cucchiaini di olio; 30 g di pane integrale.

Domenica: giornata libera ma senza esagerare con dolci e bevande alcoliche.

