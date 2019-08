Scomparsi a Piacenza, la clamorosa ipotesi degli inquirenti

A Piacenza sono tutti preoccupati per i due ragazzi scomparsi domenica scorsa e che non hanno fatto sapere più nulla di loro. La Procura di Piacenza nelle ultima ore ha vagliato un’ipotesi molto inquietante ed ha aperto un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere a carico di Massimo Sebastiani. Il tutto è stato deciso in merito alla scomparsa di Elisa Pomarelli, la 28enne di Borgotrebbia di cui non si ha nessuna traccia da domenica 25 agosto. La notizia è stata data da Liberta.it. Una svolta clamorosa e la conferma è arrivata nel pomeriggio si sabato 31 agosto 2019, e potrebbe essere legata agli esiti delle analisi dei carabinieri del Ris di Parma sull’abitazione di Sebastiani a Campogrande di Carpaneto, sequestrata insieme alla sua vettura ed telefono. Lunedì è previsto un nuovo sopralluogo da parte delle forze dell’ordine. E’ stato anche spiegato che questo non significa che la giovane non sia più in vita, ma è soltanto una delle ipotesi investigative della Procura.

Francesco Totti e Luis Enrique sono stati insieme nella Roma otto anni fa. L’ex capitano ha reagito così alla notizia della morte di Xana, la figlia dell’allenatore

Anche Francesco Totti ha commentato via social con dolore la tragica scomparsa di Xana, la figlia di 9 anni dell’allenatore spagnolo Luis Enrique. I due sono stati spesso avversai in campo da calciatori. Poi Luis Enrique ha allenato la Roma e quindi anche Totti nella stagione 2011/2012.

E ora l’ex capitano giallorosso ha reagito così alla notizia: “Non ci sono parole… Riposa in pace piccola stella”.

La bimba da cinque mesi stava lottando contro un tumore alle ossa che non le ha lasciato scampo: “

“Ci mancherai moltissimo, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanita”, ha scritto il papà sui social.

