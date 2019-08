Ci sono notizie che purtroppo fanno venire i brividi. La figlia di Luis Enrique, la piccola Xana di soli 9 anni non ce l’ha fatta, dopo 5 mesi di cure e battaglie, quel maledetto cancro alle ossa l’ha portata via. Per chiunque sia genitore queste cose fanno rabbrividire, perdere un proprio figlio credo sia la cosa più brutta che possa accadere. Un abbraccio Luis da parte di tutti noi.

C’è stata una terribile tragedia per Luis Enrique e la sua famiglia. La piccola Xana, la figlia di 9 anni dell’ex allenatore della Roma, non ce l’ha fatta. La notizia drammatica e assurda è stata annunciata da Luis Enrique su Twitter: «Nostra figlia Xana è deceduta questo pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver combattuto per cinque intensi mesi contro l’osteosarcoma. Ringraziamo tutti per i messaggio d’affetto ricevuti durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione», si legge. Da ricordare che Luis Enrique aveva lasciato, lo scorso marzo, la guida della Nazionale spagnola, per poi dimettersi a giugno: «Ringraziamo anche il personale degli ospedali di San Joan de Deu e Sant Pau per la loro dedizione e cura. Ringrazio i medici, le infermiere e tutti i volontari. Con una menzione speciale alla equipe di cure palliative di Sant Joan de Deu». Infine: «Ci mancherai moltissimo, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanita»

.

Se vuoi essere informato su tutte le novità dall’Italia e dal mondo CLICCA QUI

Potrebbe interessarti anche >>>

Foresta Amazzonica polmone della terra: tutto quello che c’è da sapere

Perché gli incendi boschivi in Amazzonia sono una minaccia per l’umanità?

Amazzonia, la triste verità della quale dovresti essere consapevole

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI