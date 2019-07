Casa Totti: la Sitcom di famiglia con Francesco e Ilary ecco i primi ospiti

Casa Totti arriva la Sitcom di famiglia con Francesco Totti e Ilary Blasi, i primi ospiti Emma Marrone e Teo Mammuccari

“IN ESCLUSIVA SU CHI: FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI HANNO INZIATO I LAVORI PER LA LORO SITCOM CASA TOTTI. PRIMI OSPITI CONTATTATI: EMMA MARRONE E TEO MAMMUCARI

Ciak si gira in casa Totti: ecco svelato il motivo per cui l’ex capitano della Roma e la moglie Ilary Blasi, da sempre gelosi della loro privacy da qualche giorno hanno iniziato a svelare sui social la loro vita privata. La coppia ha iniziato a girare la loro sitcom formato famiglia Casa Totti”

Con queste parole il Settimanale Chi ha annunciato in esclusiva l’arrivo della Sitcom Casa Totti. Le riprese sono già iniziate e le puntate saranno ricche di risate, amici, gag (compresa quella con il sacerdote durante il matrimonio della sorella di Ilary celebrato nei giorni scorsi) e momenti di riflessione. Tutto ciò spiega come mai nelle ultime settimane Ilary e Totti da sempre gelosi della loro privacy da qualche giorno hanno iniziato a svelare sui social la loro vita privata.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Casa Totti: i primi due ospiti della Sitcom

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini Ha svelato in anteprima anche i primi due ospiti presenti dela Sitcom. I due Vip che saranno ospiti in Casa Totti saranno Teo Mammucari, collega della Blasi a Le Iene, e la cantante Emma Marrone, molto amata dai figli di Francesco e Ilary.

Per quanto riguarda la dara della messa in onda per il momento non si sa nulla al riguardo, ma la voglia di finire il prodotto e poi offrirlo in primis a Mediaset è tanta. Ci sono molte aspettative sul programma sopratutto da parte dei tantissimi fan del Pupone ma in generale della famiglia Totti. Non ci resta che aspettare maggior notizie al riguardo.

Leggi anche >>> Giulia De Lellis: la dolce dedica per Andrea Iannone – Video

Leggi anche >>> Afef, ex di Tronchetti Provera, si risposa per la quarta volta – Video

Leggi anche >>> Francesco Facchinetti contro Irama: il duro scontro social – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI