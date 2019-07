Stai frequentando la persona giusta perte? Valuta questi 8 segni

Quando ci innamoriamo, tendiamo a idealizzare il nostro coniuge e ad essere ingannati dalle sue parole che ci appaiono sempre molto rassicuranti. Sfortunatamente, molte persone si impegnano a livello emotivo in storie che causano loro diversi danni. Possiamo prendere una settimana come molti anni della nostra vita prima di renderci conto che quella relazione non ci porta a nulla di buono.

Una relazione sana ti consente di tirare fuori il meglio di te stesso. L’amore deve ispirare ad evolversi, a imparare e a creare momenti eccezionali a due. Alcune persone interagiscono con partner tossici, che non li eguagliano e che li fanno soffrire. Le conseguenze psicologiche a volte possono essere disastrose. Meglio correre presto ai ripari.

Scopri gli 8 segni che mostrano che hai una relazione con la persona sbagliata:

1. Ti sminuisce costantemente

Quando siamo in una relazione, dovremmo evolvere in due. Per questo, ogni partner deve mostrare gentilezza e compassione. Nei momenti di debolezza, il tuo partner dovrebbe essere in grado di ricordarti le tue qualità e incoraggiarti. Ma in alcune coppie, ci sono persone che sono sempre in critica, dicono parole offensive o danno l’impressione ai loro partner di non correre il rischio di ostacolare la loro autostima. Se sei con questo tipo di persona, preservati e pensa al risultato della tua relazione senza ulteriori indugi, specialmente se hai a che fare con manipolatori narcisistici.

2. Emette onde negative

I pensieri negativi sono contagiosi. Alcuni compagni di vita, con il loro carattere cupo, possono essere arrabbiati o infelici, il che può causare notevole rabbia e tristezza all’interno della coppia. Una relazione armoniosa si traduce con la volontà di portare all’altro felicità e serenità. Se ti stai immergendo in emozioni negative, è tempo di guardare altrove. Sarai sorpreso di quanto puoi essere soddisfatto con un partner più ottimista.

3. Vuole che tu cambi

Sanno semprequali sonole tue colpe e chiedono un cambiamento nella personalità o nell’aspetto del loro partner. Ogni persona ha le sue qualità e i suoi difetti e quando siamo amati, siamo apprezzati come siamo. I partner amorevoli devono incoraggiare i loro coniugi a tirar fuori il meglio di sé, senza imporre un cambiamento radicale, sia esso fisico o mentale.

4. Ti impedisce di vivere liberamente

Alcuni partner devono avere un certo controllo sul coniuge, per sentirsi dominanti nella relazione. Cercano di prendere sempre decisioni per te, probabilmente per controllare la tua esistenza. Ma tu non sei la loro “cosa” e per essere felici due partner, devono vivere liberamente. Hai il diritto di scegliere i tuoi amici, di trascorrere del tempo senza di lui e di mantenere un po ‘di privacy senza tradire la loro fiducia.

5. Ti scoraggia costantemente

In una relazione d’amore, per evolversi positivamente, è estremamente importante ascoltare frasi positive. Il tuo subconscio registra le parole del tuo coniuge e attua le azioni in base alla qualità di ciò che sente. Se ti dicono che sei incapace, che non raggiungerai mai i tuoi obiettivi, li abbandonerai nella loro negatività e perseguirai i tuoi sogni.

6. Non ti dedica abbastanza tempo

Se il tuo partner trascorre più tempo al lavoro con amici o familiari che con te, è una buona idea porti le domande giuste. Per mantenere una relazione stabile d’amore, è essenziale che ognuno si prenda tempo e attenzione gli uni agli altri. In un mondo in cui tutti abbiamo delle responsabilità, il tuo coniuge ha il dovere di dedicarti del tempo, se gliene importa.

7. Ti mente

Mentire e tradire può spezzare molte coppie. Se il tuo partner ha la tendenza a mentirti, a inventare storie strane per nasconderti le cose, stai attento. Se non puoi fidarti del tuo partner, la tua relazione sarà condannata.

8. Usano il passato per farti del male

Alcuni dei nostri errori meritano di rimanere nell’ombra. Due coppie non possono evolversi se continuano a guardare indietro. Siamo umani e siamo tutti imperfetti per definizione. Ma se il tuo partner tende a ricordarti i tuoi vecchi errori per ferirti psicologicamente, devi porre fine a tutto.

