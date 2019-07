Afef, ex di Tronchetti Provera, si risposa per la quarta volta –...

Afef, l’ex di Tronchetti Provera, convola di nuovo a nozze: per la quarta volta. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Afef si risposa per la quarta volta. Il settimanale Chi ha rivelato che il manager a capo di un colosso della farmaceutica le ha fatto la proposta di matrimonio qualche giorni fa a Positano.

Mentre lei si dedica ai preparativi per le nozze, il suo ex marito Tronchetti Provera si consola con una giovane modella russa, a rivelarlo è sempre il settimanale Chi. È la prima volta, dopo il divorzio da Afef, che il manager viene fotografato in compagnia di un’altra donna.

