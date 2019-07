Una vera e propria dedica “di fuoco” quella di Valentina Vignali al suo Lorenzo Orlandi: “ti amo con tutto il mio culo”. Ecco la reazione del web..

“I love you with all my butt. I would say heart, but my butt is bigger”. La frase è in inglese, ma la traduzione non lascia spazio ad eventuali dubbi: “ti amo con tutto il mio culo: direi cuore, ma il mio sedere è più grande”.

In foto infatti la cestista è sdraiata nuda sul letto matrimoniale: una vera e propria dedica passionale quella della Vignali, che però ha diviso i suoi follower tra lo shock e i commenti “spinti”, a volte anche offensivi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Valentina Vignali: “Dopo il Grande Fratello mi sono trovata in difficoltà”

Valentina Vignali, notte con il fidanzato Lorenzo: il post scaccia crisi

Valentina Vignali il pubblico non l’apprezza: perde follower su Instagram