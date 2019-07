Totti, arriva la Sitcom a Casa sua, tra i suoi primi ospiti ci saranno Emma Marrone e Teo Mammuccari. Tutto quello che c’è da sapere in un video

La Sitcom a Casa Totti sta per arrivare. A svelarlo è il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 24 luglio. Le puntate saranno ricche di risate, amici, gag e momenti di riflessione.

Per il momento non è stata rilasciata nessuna notizia circa la messa in onda tuttavia, il giornale di Alfonso Signorini, ha rivelato che i primi due ospiti d’onore di Casa Totti saranno, il collega di Ilary Blasi, Teo Mammucari e la cantante Emma Marrone.

