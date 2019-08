Estate: ecco la ricetta naturale e fai di te per creare una crema solare e il doposole per l’esposizione al sole

L’estate è arrivata e sta quasi per finire ma non è mai troppo tardi per andare a mare e prendere un po’ di sole sulla spiaggia. Tuttavia prima di esporre la nostra pelle sotto i raggi solari è opportuno mettere un’apposita crema su tutto il nostro corpo.

È possibile comprare una crema solare in farmacia o al supermercato ma c’è una soluzione più economica ovvero quella di crearla a casa. Ecco perché abbiamo deciso di proporvi queste ricette naturali e fai da te per realizzare la crema solare e il doposole

Estate: la crema e il doposole del tutto naturali

Crema solare fai da te

Per creare la crema solare fai da te, necessaria per l’esposizione al sole, dobbiamo procurarci alcuni ingredienti naturali.

Ovvero:

30gr di olio di sesamo,

20gr di olio di oliva,

30gr di olio di avocado,

30 gr burro di karitè.

Per preparare dobbiamo mescoliamo con forma tutti gli ingredienti fino a quando non otterrete un composto omogeneo e poi lasciamo riposare per qualche ora. Quando la miscela risulta cremosa e non liquida, la trasferiamo in un contenitore. Bisogna sottolineare che questa crema ha una protezione bassa quindi è ideale per coloro che possiedono una carnagione medio-scura.

Doposole fai da te

Dopo la creazione della crema solare passiamo ora alla creazione del doposole fai da te, ottimo per idratare la pelle dopo l’esposizione al sole. Anche in questo caso abbiamo bisogno di ingredienti naturali!

Ovvero:

55ml di camomilla,

120ml di tè verde,

55ml di acqua di amamelide,

qualche goccia di olio essenziale di sandalo



Per prepararlo dobbiamo mettere in infusione la camomilla e il tè verde, mi raccomando in due tazze distinte, per circa venti minuti. Successivamente lasciate raffreddare l’acqua fin quando non raggiunge la temperatura ambiente. Fatto ciò aggiungete l’amamelide e qualche goccia di olio essenziale di sandalo. Mescolate bene e versate il composto in una bottiglia con tappo spray. Ed ecco pronto il doposole!

